La defensa de Argüeso insiste a la juez de la DANA que cite como investigado al presidente del Júcar

El letrado José María Bueno, que ejerce la defensa del ex secretario autonómico Emilio Argüeso, ha presentado un recurso de reforma al auto de este 24 de abril de la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, la juez que dirige el caso de la DANA, para que la magistrada llame a declarar en calidad de investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo,y no como testigo. Y, también, al jefe técnico de la Emergencia José Miguel Basset, entre otros.

La defensa de Emilio Argüeso sostiene en el citado recurso de reforma que «no se puede mantener imputada a doña Salomé Pradas (porque a don Emilio Argüeso seguimos sin saber por qué) por no haberse enterado del mensaje de la crecida del Poyo y no haber decidido enviar el mensaje, y no llamar como investigado a quien dirigía el organismo del que salió el aviso del Poyo, quien estando presente en el CECOPI no alertó de ello ni solicitó que se enviara el Es Alert».

El abogado reitera además en el citado escrito que parte de la base de que «no hay causa penal, que se trataría de un recurso contencioso administrativo», pero que «desde la lógica de Su Señoría de la existencia de una causa penal, y manteniendo un criterio igualitario y uniforme, sólo cabría la posibilidad de que Polo declarase como investigado, y ello como garantía de su derecho de Defensa».

En cuanto a José Miguel Basset, el letrado José María Bueno recuerda que ya mantuvo lo siguiente: «Tal y como obra en los autos documentalmente y según las declaraciones de los todavía investigados, así como de doña Pilar Bernabé, debe explicar por qué retiró a los bomberos de los barrancos de la zona afectada el día 29 de octubre sin avisar al CECOPI ni a ningún responsable de la Conselleria de Emergencias». Y añade: «No entiendo cómo Su Señoría no ha apreciado el motivo de imputación en dicho argumento».

Agrega además el letrado que «si ni doña Salomé Pradas, ni don Emilio Argüeso, ni el resto del CECOPI sabían que ya no había bomberos en los barrancos, y ningún bombero les había alertado de la crecida del Poyo, es obvio que en el CECOPI no se tomasen medidas».

En el auto del 24 de abril de la juez de la DANA que ha motivado el recurso de reforma del abogado de Emilio Argüeso, la magistrada rechazaba llamar a declarar en calidad de investigado a Miguel Polo. Y rebatía los argumentos de la defensa del ex secretario autonómico para que el presidente del Júcar declarara como imputado. En su lugar, lo llamaba a declarar como testigo. Es, precisamente, esa decisión de la juez la que ha motivado ahora el recurso de reforma en la parte concerniente a Miguel Polo.