El técnico que recibió el correo del Poyo pensó que el CECOPI lo conocía al estar el presidente del Júcar

Uno de los técnicos citados este martes para declarar ante la juez del caso que investiga la DANA de este 29 de octubre ha manifestado que al recibir el correo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la crecida del barranco del Poyo a las 18:43 horas no lo trasladó al CECOPI porque en ese órgano, convocado para las 17 horas, estaba el presidente de la citada Confederación, Miguel Polo. El técnico anotó el correo y lo trasladó al presidente de la unidad de análisis. Todo ello, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

Es decir, según se desprende, que la presencia del presidente del Júcar dio a pensar que informaría al CECOPI de cualquier acontecimiento significativo que se produjera y del que fuera informado por su agencia. Cosa, que no sucedió.

Previamente, este 24 de abril, en otro auto, la propia magistrada había llamado a declarar al citado Miguel Polo en calidad de testigo en la causa que investiga el caso de la DANA.

Se da la circunstancia de que algunas de las acusaciones han solicitado desde casi el inicio de las diligencias previas, que instruye la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la declaración en calidad de investigado del citado presidente del Júcar, Miguel Polo.

Hace menos de una semana, tal como publicó entonces OKDIARIO, la defensa de uno de los investigados en la causa. En concreto, el letrado José María Bueno, que dirige la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, presentó un recurso de reforma en que solicitaba a la magistrada que citara a declarar a Miguel Polo en calidad de investigado.

Argumentaba la defensa de Emilio Argüeso a la magistrada que: «No se puede mantener imputada a doña Salomé Pradas (porque a don Emilio Argüeso seguimos sin saber por qué) por no haberse enterado del mensaje de la crecida del Poyo y no haber decidido enviar el mensaje, y no llamar como investigado a quien dirigía el organismo del que salió el aviso del Poyo, quien estando presente en el CECOPI no alertó de ello ni solicitó que se enviara el Es Alert».

En el auto de aquel 24 de abril, la magistrada sostenía que no concurrían indicios sobre el citado presidente del Júcar Miguel Polo que justificasen la atribución de la condición de investigado hacia su persona.