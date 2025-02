Juan Bravo: «Sánchez quiere ahogar a Mazón y retrasa las ayudas a Valencia, hay mala fe e ineptitud»

«Sánchez quiere ahogar a Mazón, pero está ahogando a Valencia». Así lo manifiesta, en una entrevista a OKDIARIO, el secretario de Economía del PP, Juan Bravo, en relación al retraso de las ayudas del Gobierno central a la Generalitat valenciana para la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada del 29 de octubre pasado. Juan Bravo cree que «hay un 50% de mala fe y un 50% de ineptitud» por parte del presidente del Gobierno, del que no duda que «todo lo lleva al cálculo político».

Esta semana van a cumplirse cuatro meses de la catástrofe. Sánchez sigue haciéndose el rácano con Valencia. Juan Bravo va a los datos objetivos: «De los 16.600 millones de euros que prometió el Gobierno de España, hasta el lunes pasado había pagado menos de 400 millones. 400 millones de 16.600 en casi cuatro meses. Y ha sido esta semana cuando ha pagado 700 millones a los ayuntamientos, a las entidades locales. Han pasado tres meses, camino de cuatro meses, y a las personas las ayudas de autónomo que le planteamos a Sánchez pagarlas directamente, y las ayudas a los agricultores, no han llegado».

¿Eso es inutilidad o es mala fe?, preguntamos a Juan Bravo. Responde: «Pues no sé cuál es peor. Cualquiera de las dos opciones es malísima y debería marcharse. No merecemos un presidente del Gobierno que no sabe gestionar una catástrofe así y que no es capaz de pagar las ayudas. Y si está reteniendo con mala fe los pagos para intentar complicar la vida a Valencia también se tiene que marchar. Posiblemente sea al 50-50, una mezcla de inutilidad y mala fe».

La Comunidad Valenciana no tiene dinero por sí misma para abordar la enorme reconstrucción. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, depende de la chequera de Sánchez. ¿Sánchez quiere ahogar a Mazón?, insistimos a Juan Bravo. «Quiere ahogar a la Comunidad Valenciana», señala el dirigente del PP. Y añade: «Que no se le olvide a Sánchez. No está ahogando a Mazón. Está ahogando a Valencia». Pero el objetivo es ahogar a Mazón, reiteramos a Juan Bravo. «Bueno, pues si es así, es preferible que Sánchez se marche a su casa», contesta el alto dirigente de Génova.

María Jesús Montero ha convocado este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra de Hacienda, o sea Sánchez, no tiene ningún interés en abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El Gobierno está centrado en la condonación de la deuda a Cataluña como pago a los independentistas. Sánchez ha tentado, por separado, a los presidentes del PP para ver si pican e incumplen la orden de Feijóo de no aceptar pactos bilaterales. El vicesecretario de Economía del PP asegura que ninguno de sus barones caerá en la tentación de pactar por su cuenta con Sánchez y Montero por separado.

Sánchez está centrado en sus pactos con los independentistas y en beneficiar a Cataluña, pero se ha negado a aceptar la propuesta del PP de condonar a Valencia los gastos de su reconstrucción. Juan Bravo, el cerebro económico de Feijóo, que pone números a todas sus propuestas, tiene claro que Valencia ha de ser una excepción: «La única condonación que es entendible es a Valencia por todos los gastos de la DANA. Hemos pedido al Gobierno que le deja endeudarse más a Valencia pero no le ayuda, que le permita la condonación. Ahí estamos de acuerdo todas las comunidades autónomas: en los gastos de la DANA de la Comunidad Valenciana, que son, aproximadamente, 4.000 millones. Porque no es un caso de mala gestión de Valencia. Es un problema claro derivado de una desgracia y creo que ahí, sí, todos tenemos que tener la solidaridad suficiente para atenderla».