Juan Bravo (PP): «¿A España le iría bien si Amancio Ortega o Juan Roig decidieran irse del país?»

«Hay que luchar contra la pobreza, no contra la riqueza, ¿a España le iría bien si Amancio Ortega o Juan Roig decidieran irse del país?». Es la pregunta que se hace Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, al hilo de la dialéctica ricos-pobres lanzada por el Gobierno y de su cruzada anti-empresarial que llevó ayer al presidente, Pedro Sánchez, a no ir al congreso del Instituto de Empresa Familiar. Sus empresas crean más del 60% del PIB y el empleo de España. Juan Bravo constata: «Sánchez no va al Instituto de Empresa Familiar, pero se hace fotos con Bill Gates». Para Juan Bravo, es la expresión de «un Gobierno que no tiene un plan y no gestiona desde hace cuatro años y sólo se dedica a hacerse fotos y publicar tuits».

En la línea de la «improvisación» gubernamental, Juan Bravo denuncia que el llamado Impuesto de la Solidaridad anunciado el viernes «no sólo es un fraude jurídico que invade competencias autonómicas, sino que está provocando fugas de capital e inversiones a Portugal». «Pregunten ustedes a los despachos, la gente que se interesó hace unos días por invertir en Andalucía y ahora quieren irse o se han ido ya a Portugal».

Juan Bravo niega -con datos y números concretos- que, como dice la ministra María Jesús Montero, el plan de impuestos aprobado el viernes proteja a la clase media de la inflación y la crisis: «Para nada. Deja fuera a 7,5 millones de personas y es una improvisación totalmente descoordinada». Y recuerda que el pan del PP «no era quedarse corto en 21.000 euros de renta como ha hecho el ejecutivo y con efectos de 2023, sino en llegar -ya- a los 40.000 euros y, por tanto, al 80% de las familias». Por eso, destaca varias veces en la entrevista que «el Gobierno copia tarde y mal las propuestas del PP, como ha hecho Ximo Puig en Valencia».

Sin plan ni gestión, Juan Bravo denuncia que «el Gobierno maquilla continuamente las cifras económicas». «No hay un titular en el que no haya un maquillaje de cifras, ya sean las del paro, las de ayudas a las familias… O, por ejemplo, intentan ocultar la recaudación extraordinaria de casi 27.000 millones de euros que llevamos este año y que conocimos ayer», afirma. En esta línea, el Gobierno presume de ayudas a las familias. Para Juan Bravo, «son fuegos de artificio, cosas que se inventan sobre la marcha y que nunca llegan a surtir efecto real». Constata, citando datos del Banco de España y de las entidades financieras, «que las familias lo están pasando mal porque el colchón de ahorro de la pandemia, acumulado porque estuvimos encerrados sin consumir, ya se ha agotado o está en negativo». Juan Bravo lamenta que la subida del paro en septiembre por tercer mes consecutivo «muestra desgraciadamente ya una tendencia».

«Nocturnidad»

«Hasta las 7 de la mañana están los malos estudiantes. Un presupuesto es algo más serio», dice el responsable de Economía del PP, visto el show del Gobierno desde que anunciara por sorpresa el lunes por la tarde que este martes se aprobarían los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Moncloa ha vendido una negociación nocturna con Podemos hasta las 7 de la mañana. A las 9 de la mañana, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ya se estaban haciendo un vídeo. «Para haber estado toda la noche negociando no tienen mala cara», señala con ironía Juan Bravo dando a entender que ha habido un gran paripé. Del vídeo de Sánchez y Díaz saca una conclusión: «Parecen gobiernos distintos».

Juan Bravo tira también de ironía cuando le mostramos los 15 tuits que Yolanda Díaz había publicado ya a las 9 de la mañana: «Lo que vemos es que están en una carrera entre ellos por aparentar ante la sociedad quién hace más. Se dedican a estas cosas, las fotos, los vídeos y los tuits y no a las cosas fundamentales que interesan a los españoles».

Juan Bravo cree que estos presupuestos de 2023, como los actuales en vigor, «nacen viciados porque la previsión de PIB de Calviño está equivocada como el año pasado» y adelanta que esta semana tendremos nuevas previsiones independientes de PIB para el año que viene que nos situarán en un crecimiento de apenas el 1%.

Ahora se inicia el trámite parlamentario de las cuentas. Juan Bravo no tiene dudas. ERC, Bildu y los socios habituales del Gobierno aparentarán primero discrepancias y luego se los aprobarán. «Eso sí, cuando pactan entre ellos a los españoles no les va bien», señala.

«Sánchez no escucha»

Juan Bravo lamenta tener «un presidente que se cree en la posesión absoluta de la verdad». «Si hubiera ido al Instituto de Empresa Familiar, hubiera escuchado ideas muy interesantes para aplicar», señala. El dirigente popular contrasta el talante de Sánchez con el de Feijóo: «A nosotros nos encanta escuchar y a cuantos más mejor». Juan Bravo recuerda lo que él mismo, con Juanma Moreno, ha hecho en Andalucía: «Antes de llevar los presupuestos al parlamento se los presentamos a todos los partidos de la oposición para que aportaran ideas».

El PP de Feijóo no renuncia al diálogo y a que el Gobierno les escuche en la tramitación de los presupuestos: «Hasta ahora no han tenido voluntad de escuchar, pero da igual. Aunque nos copien tarde y mal, algo queda para mejorar la vida de los españoles, que para eso está Feijóo aquí».