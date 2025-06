José Ángel Antelo: «Tras el pacto en Murcia, el PP debe entender que Vox no es el enemigo»

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha defendido el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para aprobar los presupuestos autonómicos, destacando que han logrado «el primer cierre de un centro de menas que sucede en España». Además ha celebrado la unión con el PP como un paso más para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez: «La mano de Vox siempre está tendida».

Durante una entrevista concedida a OKDIARIO, Antelo ha señalado que tras el acuerdo presupuestario, el Partido Popular «debe entender que Vox no es el enemigo» y que «si de verdad quieren un cambio de políticas y si de verdad quieren aliarse con Vox para hacer frente a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez será historia más pronto que tarde, porque los españoles no aguantan más y la corrupción huele en todos los rincones de España».

El líder de Vox en Murcia ha explicado que Vox adoptó una estrategia de transparencia total durante las negociaciones: «Vox hizo algo que yo creo que es muy bueno y que es muy transparente. Es publicar qué es lo que pedía Vox. Esto es lo que pide Vox para la aprobación de los presupuestos». El dirigente murciano ha señalado que comunicaron claramente al PP que si no estaban de acuerdo con alguno de los puntos, no podrían contar con su apoyo.

Entre las condiciones establecidas por Vox se encuentran medidas que Antelo considera «troncales para los ciudadanos de la Región de Murcia»: la condena al Pacto Verde con partidas presupuestarias específicas, el rechazo a la inmigración ilegal, y la eliminación de la cultura marroquí y la lengua árabe de los centros educativos.

El presidente regional de Vox ha querido agradecer especialmente a Santiago Abascal su papel en las negociaciones: «Sin duda alguna, gracias a él hemos conseguido cerrar el centro de menas de Santa Cruz. El primer cierre de un centro de menas que sucede en España». Antelo establece así una correlación directa entre el apoyo electoral a Vox y las políticas migratorias: «Cuanto más se apoya a Vox, menos inmigración ilegal y menos centros de menas».

Respecto a la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, Antelo ha matizado que Vox realmente no se salió de los gobiernos, sino que «le echaron». El dirigente ha explicado que firmaron específicamente el combate contra la inmigración ilegal y contra las ONG que colaboran con ella, compromiso que fue «roto de manera unilateral por el señor López Miras».

«Nosotros podíamos hacer lo que hacen todos los partidos, que es sentarnos y calentar una silla. O bien cumplir con nuestra palabra y poder mirarnos al espejo todos los días. Y decidimos lo más honroso», ha defendido Antelo.

El presidente de Vox en Murcia también ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo, señalando que los acuerdos regionales se complican cuando interviene la dirección nacional del PP: «Primero, hay un entendimiento con el Partido Popular de la Región de Murcia, se negocia en la Región de Murcia y después ya aparece el señor Feijóo, que a todo lo que huela a Vox dice que no».

Antelo considera que Feijóo «debe sinceramente cambiar de rumbo» porque «se lo piden sus propios votantes, los cuales no están de acuerdo en que tiendan constantemente la mano a un señor como Pedro Sánchez».

Los puntos más polémicos del acuerdo

Uno de los aspectos que más resistencia generó en las negociaciones fue la retirada del convenio que permite enseñar cultura marroquí y lengua árabe en los centros educativos murcianos. Antelo ha denunciado que en estos centros «se celebra la Marcha Verde», algo que califica como «una barbaridad».

El dirigente ha explicado que, aunque es un convenio nacional, «las competencias están transferidas a la Comunidad Autónoma y pueden aplicarlo o no», citando que hay comunidades donde el PP gobierna y no se aplica este convenio.

En cuanto al centro de Santa Cruz, que alberga entre 60 y 70 menores, Antelo ha adelantado que será cerrado según el acuerdo. El líder de Vox ha denunciado que «tiene más trabajadores que menores» y que «el negocio está claro y es evidente». El dirigente ha anunciado que habrá partidas para el retorno de la inmigración y se explorarán convenios con países de origen para devolver a los menores.

Durante la entrevista, Antelo ha sido tajante respecto al cumplimiento de los acuerdos: «Aquel consejero que no cumpla porque todo viene con plazos, aquel consejero que no cumpla debe dimitir. Y si no tiene la dignidad de dimitir, le exigiremos el cese».

Además el presidente regional ha advertido que si López Miras no cesa a los consejeros incumplidores, «pues el problema lo tiene el señor López Miras y tiene un problema con Vox», añadiendo que si no se cumplen los acuerdos de 2025, no podrán negociar los presupuestos de 2026.

Pese a las tensiones, Antelo ha distinguido entre el ámbito personal y político con López Miras: «La relación personal siempre es cordial. Soy una persona que el trato sea personal, me considero una persona cordial». Sin embargo, ha dejado claro que «en el ámbito político, donde el señor López Miras tiene unos acuerdos políticos con Vox, un marco político que desarrollar en la Región de Murcia y que lo tiene que cumplir».