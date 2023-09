El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso, Jorge Pueyo, ha utilizado por primera vez el aragonés durante su intervención de este jueves en la Cámara Baja. El diputado de Sumar no ha destinado parte de su tiempo a traducir al español su discurso, tal y como exige la reforma del reglamento del Congreso. La nueva normativa sí que reconoce como lenguas cooficiales el catalán, el gallego, el euskera, el valenciano y el aranés. Pero no el aragonés, por lo que Pueyo tendría que haberse autotraducido después al no tener la Cámara Baja intérpretes para esta lengua. «No es tanto hablar bien como charrar con respeto», ha señalado.

El bable y aragonés, naturales de la región de Asturias y Aragón, no pueden ser traducidas por especialistas al no estar recogidas en la reforma del reglamento del Congreso sobre el uso de las lenguas cooficiales. Es decir, que no se han contratado traductores para estas lenguas. Pueyo no ha traducido sus palabras, y tampoco se ha escuchado la traducción de su intervención por los auriculares. Sin embargo, sus palabras sí que han salido traducidas al español por las pantallas que se han instalado en el hemiciclo para la traducción escrita de las intervenciones.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, no le ha pedido al diputado de Sumar que intervenga en castellano. Armengol ha optado por darle la palabra al diputado del PP Borja Sémper para seguir con el debate de las enmiendas a la reforma del Reglamento que abre la puerta al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

«Pido respeto»

El diputado de Sumar ha pedido la palabra en el turno por alusiones que le ha concedido Armengol para replicar a las críticas que le había dedicado la portavoz de Vox, Pepa Millán. La parlamentaria de la formación de Santiago Abascal le había reprochado haberse «quejado amargamente de haber sufrido represión en el colegio» por no poder hablar en aragonés. «Un diputado nacido en los 90, como yo. ¿Qué represión es de la que habla?», se ha preguntado Millán.

Jorge Pueyo, en su intervención, ha denunciado la «represión» y la «discriminación» que dice haber sufrido por no haber podido hablar en aragonés durante su etapa en el colegio. «No es tanto hablar bien, sino con respeto. No he podido estudiar en mi lengua, y los aragoneses no tienen derecho. Pido respeto», ha afirmado desde su escaño.

«Es verdad que hemos tenido una represión lingüística. No es tanto hablar bien como charrar con respeto y aquí no hay respeto. Nos han estado censurando y reprimiendo toda la vida; yo no he podido estudiar en mi lengua y los aragoneses no tienen derechos lingüísticos plenos. No dejaré de decir tontadas como me dicen por aquí. Pido respeto a todas las lenguas. No hay una lengua común, sino muchas lenguas comunes», ha apostillado el diputado de Sumar.