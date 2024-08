Jorge Buxadé: «Sánchez debe dimitir por el caso de Begoña Gómez”

«Sánchez debe dimitir por el caso Begoña Gómez». Así lo afirma el eurodiputado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, en una entrevista a OKDIARIO. Para Buxadé, el presidente del Gobierno tiene que dimitir ya no sólo por la investigación a su mujer: «Sánchez arrastra ya tras de si varios años de corrupción política, de corrupción moral y, quizá, también, de corrupción económica».

Jorge Buxadé cree que «Sánchez tiene mucho miedo porque el caso de Begoña Gómez está ya muy complicado personalmente para él» y anuncia nuevas querellas contra el presidente del Gobierno si es necesario como la presentada tras la del Abogado del Estado contra el juez Peinado. En la entrevista Buxadé ofrece detalles de la declaración del presidente del Gobierno ante el juez en La Moncloa el martes pasado. Según Buxadé, se presentó «con una mezcla de ira, prepotencia y soberbia»: «Ni saludó».

Jorge Buxadé destaca que «el comportamiento de Sánchez no es el de una persona que no tiene nada que esconder». El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo ve paralelismos entre Pedro Sánchez y Nicolás Maduro: «Es el comportamiento propio de cualquier autócrata que camina hacia la tiranía». Para Buxadé, «Sánchez se cree el Estado; se cree Luis XIV».

Pregunta.- «El PSOE pregunta y Rajoy no contesta. Debe dimitir», escribió Sánchez en 2017 tras declarar Rajoy por el caso Gürtel. Ahora Vox pregunta y Sánchez no contesta. ¿Qué conclusión sacan?

Respuesta.- Pues que Sánchez tiene que dimitir. Sánchez debe dimitir y, además, a diferencia de Rajoy, Sánchez va a tener que esperar las querellas que le van a ir llegando. Arrastra ya tras de sí varios años de corrupción política, moral y, quizá, también económica.

P.- Sánchez usa la Abogacía del Estado para intentar apartar al juez que investiga a su mujer y desprestigiarlo.

R.- Por eso le hemos denunciado por prevaricación y malversación. Porque Sánchez sabe que no tiene ninguna legitimación querellarse contra el juez y menos para pedir que lo haga Abogacía del Estado, que está para defender los intereses de la Administración del Estado. La Abogacía del Estado es una nueva institución degradada por ese autócrata sin escrúpulos que es Sánchez. El juez ha sido duramente atacado por Sánchez políticamente y por todas sus terminales mediáticas. Su querella contra el juez [Begoña Gómez ha presentado otra] es una estrategia procesal de su mujer para intentar recusarlo y echarlo. Es la primera vez en la historia que un testigo pone una querella a un juez por llamarle a declarar. Nuestra querella va a prosperar. La de Sánchez contra el juez se archivará.

P.- ¿Sánchez se ha puesto a la cabeza de la campaña de desprestigio e intimidación contra el juez?

R.- Sin duda. Contra él y contra su familia. Es un derribo personal. Es el procedimiento propio de cualquier autócrata que camina hacia la tiranía y que se manifiesta en el uso de las instituciones, en la confusión de su persona, su matrimonio, la presidencia del Gobierno y el Estado. Él es, simplemente, Pedro Sánchez Pérez-Castejón y tiene que declarar. O, ¿qué pasa, que quiere un privilegio general? Nosotros no vamos a permitir que haya privilegios. Y más un tipo que miente, que engaña, que manipula. Alguien que ha dicho que va a dar explicaciones y no da explicaciones. Tres veces le ha preguntado Santiago Abascal a cuántos consejeros delegados de sociedades cotizadas y reguladas llamó para que recibieran a su mujer. Y no ha respondido ni en el Congreso ni ante el juez.

P.- Hemos publicado en OKDIARIO detalles de esos 25 minutos que pasó el juez en La Moncloa. Sánchez intentó quitarle el móvil y hacerle firmar un documento comprometiéndose a guardar secreto de lo que allí ocurriera

R.- Esta es su forma de entender la política. Se cree Luis XIV: «Yo soy el Estado». El que mandaba el martes en esa parte del edificio era el juez constituido en poder judicial. Y tan poder soberano es el juez como Pedro Sánchez. Pero él cree el único poder soberano. Ya ha rendido al legislativo, al Congreso y al Senado, y ahora quiere rendir a los jueces, que son un baluarte imprescindible. Vox apoyará al juez Peinado y a cualquier juez que busque la verdad, la justicia y el esclarecimiento de hechos delictivos.

P.- ¿Qué impresión sacó personalmente de Sánchez su compañera Marta Castro que estuvo presente?

R.- Se comportó como en el Congreso o como cuando vino al Parlamento Europeo. No saludó. No miró a la cara. Sólo tuvo un cierto gesto amable hacia el abogado los abogados de la defensa de su mujer. Mantuvo ese gesto entre ira y soberbia. Pero ni siquiera cruzó la mirada con Marta Castro.

P.- ¿Por qué cree que no lo hizo?

R.- Porque no se atreve. Porque tiene mucho miedo en el fondo. Porque quien utiliza la Abogacía del Estado o a la Fiscalía del Estado de abogado defensor para eludir explicaciones es porque tiene mucho miedo a darlas.

P.- ¿Se le puede complicar personalmente el caso a Pedro Sánchez?

R.- Yo creo que ya lo tiene muy complicado. Pero precisamente por su comportamiento, que no es el de una persona que no tiene nada que esconder y que explica con total normalidad le dijo a su mujer que no buscara oportunidades de negocio con empresas que recibieran fondos públicos. Pero no es así. Todo lo que gira alrededor de ella y vamos conociendo, porque la instrucción va a ir creciendo, son personas que tienen relaciones evidentes con la administración.

P.- No dijo buenos días, ni miró a Marta Castro… ¿Había prepotencia?

R.- Sí, sí, sí. Claro. Es que Sánchez es un perfil complicado. Una mezcla entre soberbia, ira y prepotencia. Esa sensación de ¿qué hago yo aquí? La sensación de «vosotros, mindundis, me habéis traído aquí y yo soy el presidente del Gobierno».

P.- ¿Esto le suena a Maduro?

R.- Por supuesto, claro. Suena a alguien que no tiene ningún respeto por las instituciones, por la legalidad y por la soberanía del pueblo español. Ya no digo amor, digo el respeto que se le debe exigir a un presidente del Gobierno y que es muchísimo más que el mero respeto formal.