Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), presidente del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, tiene en su hoja de servicios el haber recuperado el Ayuntamiento de la capital tras 16 años de gobiernos de izquierdas. Sin embargo, huye de triunfalismos y afirma que «lo que hemos conseguido ha sido lo que sabe hacer el Partido Popular». En el marco del XX Congreso del PP y tras la primera jornada del mismo, con Alberto Núñez Feijóo reforzando a los barones en la nueva dirección, Azcón valora que «vayamos a tener la posibilidad de aportar, de que exista mayor diálogo todavía del que existía». Aquí la entrevista concedida a OKDIARIO.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece la elección de Cuca Gamarra como nueva secretaria general?

RESPUESTA.- Pues a mí me parece especialmente bien. Yo creo que es una persona con muchísima experiencia. Ha sido concejal en Logroño y ha sido alcaldesa en Logroño. Ha sido vicesecretaria del partido en los últimos tiempos. Coordinadora general. Portavoz en el Congreso de los Diputados. Cuca es una persona que tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento del partido. Yo tengo especialmente buena relación con ella, así que no, no sé si soy muy objetivo porque me parece una propuesta fantástica.

P.- Parece que el señor Feijóo va a apostar por perfiles sólidos y con experiencia. ¿Eso supone un cambio respecto a la etapa del señor Casado?

R.- Bueno, yo creo que el Partido Popular se caracteriza por la solidez. Yo creo que el Partido Popular se caracteriza por solucionar los problemas de los españoles y eso se ha hecho siempre desde perfiles sólidos, siempre se ha hecho con perfiles solventes. Es verdad que la experiencia que también aporta el presidente de la Xunta es imbatible. Nadie en la política española puede acreditar lo que acredita Feijóo o tiene cuatro mayorías absolutas. Independientemente de que el tiempo político sople a favor o sople en contra. Y por tanto, la experiencia, la capacidad de gestión que tiene Feijóo no es comparable en la política española, y posiblemente en la europea.

P.- ¿Qué alternativa de Gobierno representa el señor Feijóo?

R.- Yo creo que el Partido Popular se caracteriza por estar llamado a gobernar cuando llegan momentos de crisis, cuando hay crisis económica, cuando la gente lo pasa mal. Ahí ha sido cuando los españoles han confiado en el Partido Popular y por desgracia, los últimos datos que vamos conociendo dicen que lo que se necesitan ahora son perfiles como los que en el pasado aportó el Partido Popular. Perfiles de personas serias, de personas honestas, de personas que sepan resolver los problemas cotidianos de los españoles. Y eso es lo más importante. Yo creo que en este caso conjuga perfectamente lo que es el Partido Popular, lo que está acostumbrado a hacer el Partido Popular, resolver las crisis profundas, económicas, a las que nos aboca siempre el Partido Socialista cuando gobierna en España. Y para eso el Partido Popular y Feijóo son la combinación perfecta.

P.- ¿Qué le parece que los barones y los territorios vayan a tener ahora más peso en el partido?

R.- Bueno, yo creo que es importante escuchar siempre a la gente. Es importante que tengamos la posibilidad de hablar. Es verdad que en estos dos últimos años la pandemia ha hecho que haya menos… Esas videoconferencias que se vienen haciendo no tienen nada que ver con las reuniones presenciales, y por lo tanto, en esta nueva etapa que se abre en general, el que vayamos a tener la posibilidad de aportar, de que exista mayor diálogo todavía del que existía, pues estoy convencido de que va a sumar todo eso al final. Porque los presidentes regionales no queremos nada distinto de lo que quiere la Ejecutiva Nacional. Queremos que nos vaya bien a todos. El Partido Popular es un barco en el que todos navegamos juntos y si al Partido Popular le va bien a nivel nacional, nos irá bien a nosotros en cada uno de los territorios. Aquí estamos para sumar y para empujar todos en la misma dirección.

P.- ¿En qué falló el señor Casado? ¿Cree que la presidenta Ayuso no debió ser cuestionada sobre su honorabilidad o ejemplaridad?

R.- Bueno, yo creo que hay que mirar para adelante. Hay que mirar al futuro. Este Congreso extraordinario que estamos celebrando este fin de semana sirve para cerrar una etapa, para decir que después de una crisis profunda que hemos tenido, somos capaces de reconvertir, de recomponernos en muy poco tiempo para volver a hacer las cosas como siempre las hacemos, que es bien. No va a ayudar el que nosotros nos enfanguemos en lo que podía haber sido y no fue. Lo importante es que si se han cometido errores, este congreso los va a solucionar. Porque este congreso, que es el congreso de la ilusión, que es el congreso de la esperanza, abre una nueva etapa en el Partido Popular y eso es en lo que a mí me gustaría centrarme.

P.- Qué le parece que el señor Sánchez no cumpla con su palabra en la bajada de impuestos que prometió en la Conferencia de Presidentes de La Palma?

R.- Pues, por desgracia, ya no me llama la atención. Por desgracia, ¿a quién le sorprende que Pedro Sánchez mienta? Es lo habitual. Pedro Sánchez es una persona en la que es tremendamente complicado confiar. En momentos en los que a la oposición, estoy convencido de por cómo es el Partido Popular, por ser un partido de Estado, le encantaría poder llegar a acuerdos con el Partido Socialista y poder confiar en el presidente del Gobierno. Pero el presidente de Gobierno, cada vez que tiene la oportunidad de mentir, lo hace. Eso es lo que caracteriza a Pedro Sánchez. Tengo toda la sensación de que engañó a todos los presidentes de comunidades autónomas en esa Conferencia de Presidentes de La Palma diciéndoles que iba a bajar los impuestos. No lo ha hecho. Es lo que ha venido haciendo desde que gobierna, incluso antes, en la oposición. Y nadie que tenga un mínimo de criterio, nadie que analice la política con un mínimo de objetividad, no va a llegar a la conclusión de que Pedro Sánchez ha mentido, miente y volverá a mentir. No solamente al Partido Popular, a los españoles, que es mucho más grave.

P.- ¿Qué modelo representa el Ayuntamiento de Zaragoza frente al Gobierno del señor Lambán en Aragón?

R.- Bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza es un ayuntamiento que el Partido Popular ha recuperado después de 16 años seguidos gobernando la izquierda. Y eso tiene consecuencias. Cuando una institución está 16 años seguida gobernada por la izquierda, ocurre lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que hemos conseguido ha sido lo que sabe hacer el Partido Popular y lo que hacemos allí donde gobernamos. Hemos bajado los impuestos, hemos reducido sensiblemente la deuda y además hemos invertido mucho más de lo que se invertía en los últimos diez años.

Reitero, es lo que se nos da bien, arreglar los problemas reales de la gente en un ayuntamiento. Nos preocupan muchas cosas, pero en primer lugar los servicios públicos básicos. Lo que la gente quiere es que la ciudad esté limpia, que el transporte público funcione con normalidad, que los parques y jardines también estén bien cuidados. Es verdad que en el Ayuntamiento, además de eso, hemos apostado por atraer inversión. Y sólo en estos tres años que todavía no se han cumplido, hemos sido capaces de poner en marcha más de 900 millones de euros, que se dice pronto. Más de 900 millones de euros relacionados directamente con el Ayuntamiento de Zaragoza, que significaron la creación de 2.700 puestos de trabajo. Esta es la realidad.

P.- Precisamente, en materia de inversión. ¿Por qué la fábrica de baterías de Volkswagen se ha ido a la Comunidad Valenciana y no se ha ido a Aragón?

R.- Pues yo sinceramente creo que hay razones políticas. Porque creo que Aragón era la comunidad autónoma que mejor estaba preparada para albergar esa fábrica de baterías, una oportunidad económica que no volverá a pasar en décadas. La fábrica de baterías significaba transformar la economía de nuestra comunidad autónoma porque suponía una inversión de 4.000 millones de euros. Un proyecto industrial de larguísimo recorrido que potenciaba además una parte muy importante de la economía aragonesa, como es la automoción. ¿Qué ha pasado? Ese proyecto va ligado a fondos europeos. Los fondos europeos se deciden en La Moncloa y yo creo que ha habido una decisión política porque Aragón era la comunidad que mejor estaba preparada, que aportaba mejores condiciones logísticas, de talento, de recursos humanos, de competitividad. Era muy difícil competir con Aragón y por lo tanto creo que la decisión ha sido una decisión que ha tenido que ver más con la política que con una competencia sana y transparente.

P.- ¿Se refiere a la relación del señor Sánchez con el señor Ximo Puig?

R.- Puede verlo en negativo, me refiero a la relación entre Lambán y Sánchez, en la que evidentemente el señor Lambán rinde pleitesía a Sánchez pero le ha criticado como no le ha criticado nadie dentro del Partido Socialista. Y eso es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Y además perjudica los intereses generales de Aragón, que es el mayor problema que tenemos.