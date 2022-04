El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este viernes su proyecto para la nueva etapa del partido, donde los territorios tendrán un papel clave.

De hecho, Feijóo ha forjado una dirección con integrantes de todas las comunidades, después de haberle pedido tales nombres a los barones regionales. «Yo he venido aquí para ganar y para gobernar, lo vamos a intentar hasta el último aliento, lo vamos a trabajar todos los días, y os puedo asegurar que mi compromiso no tiene fecha de caducidad», ha enfatizado el próximo líder del PP este viernes en el XX Congreso nacional del PP.

Feijóo ha revelado la lista de quienes le acompañarán en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva Nacional. Respecto a las funciones orgánicas en la nueva cúpula del PP, de momento sólo se conocen las propuestas de Cuca Gamarra, como secretaria general, Elías Bendodo, coordinador general, José Antonio Monago, presidente del Comité de Garantías, y Diego Calvo, presidente del Comité Electoral. El resto de cargos ejecutivos se conocerán previsiblemente este domingo en el primer Comité Ejecutivo Nacional tras este XX Congreso del PP. Dicha reunión será también en Sevilla.

A todos estos acompañantes, Feijóo ha marcado ya el camino a seguir en su discurso. «Quiero un partido vivo, que debate, se corrige y decide con lealtad, un partido abierto; no sirve de nada enclaustrarnos en las paredes orgánicas del partido, quiero un partido unido y esa condición pido que sea innegociable», ha señalado. «No he venido solo a dirigir el partido, sino a servir a España con vuestro apoyo. No he venido a pedir el seguidismo ciego de nadie, pero sí reclamo adhesiones a un proyecto que vale la pena», ha subrayado.

Gran cambio

Esta confección de los órganos de dirección supone un gran cambio respecto a la etapa de Pablo Casado, que llega a su fin en este cónclave. Y es que bajo su mandato, y con Teodoro García Egea como secretario general, los barones habían perdido peso en el funcionamiento interno y era la estructura de los presidentes provinciales la que se potenciaba desde Génova, situando en tales puestos a personas afines. Un control soterrado del aparato que pretendía restar terreno a los barones. No obstante, Alberto Núñez Feijóo ya dio pistas de tales preferencias cuando estalló la crisis del partido el pasado febrero.

Tras la reunión de los barones que destronó a Pablo Casado y la convocatoria de este Congreso extraordinario, uno de los primeros pasos consistió precisamente en crear un Comité Organizador del Congreso Extraordinario en el que cada barón territorial pudo designar a una persona para que el control fuera pleno y plural durante la transición. Ahora, ha quedado claro que tal modelo no es algo momentáneo, sino uno de los ejes de la nueva etapa.

Con Casado

Asimismo, Feijóo, quien ha dicho ante el plenario y en presencia de Pablo Casado que «no soy un recién llegado, ni una incógnita», ha tenido también palabras de reconocimiento para este último. «Mi respeto al presidente Casado. Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho por sujetar la bandera del PP en los tramos del camino que eran cuesta arriba y de enorme dificultad. Hasta que hoy la entrega con un ejercicio de enorme generosidad», ha manifestado Feijóo, evocando los terrenos más adversos del Camino de Santiago.

Mirando ya al futuro, Alberto Núñez Feijóo ha definido a su formación como el partido del «bilingüismo cordial» y ha reivindicado que el PP «es la única alternativa al Gobierno y lo mejor que le puede pasar a mi nación». «No soy capaz de quedarme quieto ante la deriva en que halla inmerso mi país. Creo que nos necesita más que nunca. Cuando una sociedad enfrenta graves problemas y sólo surgen dudas, merecen encontrar en las políticas soluciones y certezas», ha apostillado en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Somos el partido de centroderecha reformista de España, que contribuyó a fortalecer Europa, somos el partido autonomista, el que sacó a España de las grandes crisis, el que ha fortalecido el Estado del Bienestar, el de Gregorio Ordoñez, Miguel Ángel Blanco, Jiménez Becerril y tantos otros. El PP tiene un legado que nadie ni de dentro de fuera nos va a arrebatar. Empecemos por defender lo que ya somos, un gran partido. Exijo, pido y reclamo respeto para el Partido Popular de España», ha recalcado también Feijóo ante la pugna con Vox por un mismo electorado.