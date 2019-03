El periodista y ex secretario general de Nuevas Generaciones del PP en Barcelona, Joan López Alegre, será el número dos del PP por Barcelona en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

De esta forma, López Alegre acompañará a Cayetana Álvarez de Toledo en la lista por la provincia de Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido. Una candidatura que encabezó en los comicios de junio de 2016 Jorge Fernández Díaz, al que siguieron por este orden: Jorge Moragas, Alicia Sánchez-Camacho y Dolors Montserrat.

López Alegre, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, estuvo al frente de NNGG del PP en Barcelona entre 1986 y 1990 y ha ocupado también el cargo de concejal de Mataró durante más de una década. Además, entró en el Parlamento catalán en 2004.

En los últimos años, López Alegre ha participado en numerosas tertulias en medios de comunicación y en espacios de debate político, donde ha mantenido una posición crítica con relación al ‘procés’.Vinculado a Tabarnia

López Alegre figura entre los impulsores de Tabarnia, un proyecto simbólico lanzado hace meses que defiende la independencia de Barcelona y Tarragona del resto de Cataluña. En su día, explicó que Tabarnia no sería un partido, sino un espacio de apoyo a los partidos no independentistas “para que no desfallezcan y perseveren en su labor de plantar cara” al independentismo.

Su fichaje en la lista del PP por Barcelona para las generales del 28 de abril evidencia la renovación que el PP quiere llevar a cabo en las candidaturas. ‘Génova’ está ultimando las listas al Congreso y al Senado y su previsión es presentarlas íntegramente estos días, dado que los partidos tienen de fecha tope el 25 de marzo para registrarlas ante las Juntas Electorales.