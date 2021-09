Durante los últimos meses se han disparado las operaciones contra el tráfico de marihuana en nuestro país sin que parezca que el Ministerio del Interior dé con la tecla ni con los recursos para poner freno a una situación que ha desatado una auténtica guerra entre clanes internacionales en suelo español. Por primera vez un mando policial dice en voz alta lo que los agentes que luchan contra el narcotráfico ven venir desde hace mucho tiempo: los grupos de crimen organizado se acumulan sin freno en España.

Vamos por partes. La pandemia y los confinamientos a los que se vieron sometidos tanto España como los países de su entorno provocaron un vaciado generalizado de las reservas de sustancias estupefacientes. La recuperación de la movilidad hizo que el tráfico de sustancias se reactivara exactamente igual que cualquier otra actividad económica, aunque ésta, obviamente, totalmente ilegal. En esta carrera por hacerse con el control de este tráfico fruto de la necesidad han entrado grupos criminales de toda Europa y todos han venido a confluir a nuestro país.

Ramón Chacón, jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos, ha participado en una de las últimas operaciones contra el tráfico de marihuana. Lo hizo junto con la Policía Nacional, la Policía albanesa y la alemana. La operación ha sido calificada como la más importante del año en España y si atendemos a las cifras parece que no hay duda de que lo sea. 107 detenidos, 19 de ellos acabaron presos, medio centenar de registros y 25.000 plantas de marihuana. Un éxito policial, sin duda, pero lo que llama especialmente la atención es lo que dijo el mando de los Mossos en su turno de palabra.

Importadores de crimen organizado

“En España somos exportadores de marihuana. Somos los números uno exportando marihuana y evidentemente no es un orgullo. Pero es que ese no es el principal problema. El problema es que importamos crimen organizado. Nos viene crimen organizado de Albania, de Suecia, que es especialmente violento, nos viene el crimen organizado alemán, el francés, desde el Reino Unido, desde Bélgica, Croacia… la lista no la acabaría. En este momento no hay ningún país de la Unión Europea que le esté llegando este volumen de crimen organizado de diferentes nacionalidades”.

Chacón continuó su explicación responsabilizando de esta situación al aumento del tráfico de marihuana, un problema que aseguró se equipara a la lucha antiterrorista precisamente por la presencia de estos grupos criminales. La marihuana al salir de España quintuplica su valor en el mercado y eso hace que los enfrentamientos entre bandas organizadas supongan un riesgo evidente para la población de determinadas zonas del país, que han visto como en sus calles los ajustes de cuentas, las persecuciones y las reyertas han ido ganando protagonismo.

De un tiempo a esta parte se ha atribuido la movilidad de los narcotraficantes de unos puntos a otros del país a la presión ejercida por la Policía. Sucedió cuando los narcos del campo de Gibraltar parecía que habían empezado a operar cerca de la Costa del Sol. Sin embargo, fuentes policiales especializadas en la lucha contra el narcotráfico sacan de este error a OKDIARIO. “Es un tráfico de drogas totalmente distinto y protagonizado por grupos delincuenciales diferentes. Los narcos del estrecho siguen allí. Lo que está apareciendo en otros lugares es delincuencia internacional que viene a España a comprar y transportar, incluso a establecer centros de producción y plantaciones”.

Y la pregunta entonces es: ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? Las miradas deben dirigirse sin remisión al Ministerio del Interior. Pese a las insistentes peticiones por parte de Policía y Guardia Civil de calificar determinadas áreas geográficas como “de especial singularidad”, el ministro Fernando Grande-Marlaska sigue ignorando esa solicitud al tiempo que no refuerza las plantillas de agentes, los medios y los vehículos policiales que siguen sin estar a la altura de las flotas de los narcos. Y una vez más quien sin querer ha puesto el acento en esta necesidad ha sido el mismo mando de los Mossos, quien se refirió a la violencia creciente de estos grupos criminales.

Chacón aseguró en su comparecencia tras la operación contra los narcos albaneses que se trata de organizaciones que se emplean con extrema violencia por dos motivos: la protección de su mercancía y los vuelcos, o sea, los robos de droga de los que son víctimas a manos de otras bandas rivales. “El crimen organizado ha empezado a comprar muchas armas. Hasta ahora no era habitual, pero ahora se ha generado una demanda”.

Las fuentes policiales frecuentemente consultadas por OKDIARIO para tratar estos asuntos siempre han mantenido dos máximas en sus respuestas: siempre van a estar ahí para luchar contra los narcos por muy perdida que parezca esa batalla, por eso lo único que piden es que Interior los dote de personal y material a la altura de una auténtica guerra en territorio nacional.