Carlos Sánchez Mato, asesor económico de la ministra Irene Montero, ha protagonizado una charla en el Ateneo Republicano de Vallecas en la que no se calla las críticas. «Nadia Calviño y José Luis Escrivá son de derechas. Nos obligan a una tensión constante», lanza contra los compañeros de Gobierno de la titular de Igualdad. «Escrivá era directivo del BBVA, no es de los nuestros, no va a plantear nada que nos valga, a no ser que ceda y acepte nuestras propuestas», esgrime el que antes fuera concejal de Economía y Hacienda de Manuela Carmena.

Ante medio centenar de seguidores de Podemos, Sánchez Mato se suelta y dispara sin pudor sus dardos contra el PSOE. «Cada avance cuesta un ojo y parte del otro, cosas que tienen todo el sentido común del mundo. Hay personas en el Gobierno con ADN de derechas. No es una crítica, (ríe) bueno un poco sí. Calviño es contraria siempre a subir el salario mínimo, las pensiones, etc. Responde a ese espíritu bruselense, a una Comisión Europea de derechas», relata.

«De todas formas, estamos consiguiendo más de lo que esperaba. Calviño está para que no creamos que se pueden hacer las cosas que planteamos. Cosas que demostramos que son adecuadas. Todos estos elementos que empujamos y tanto nos están costando mayoritariamente, aunque limitadamente, terminan siendo aceptados por el PSOE», afirma.

«Ahí nos ayuda mucho la derecha cavernícola que tenemos. Gracias, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, por demostrar que sois lo que sois y que con vosotros no se puede ir ni a cobrar una herencia. Bildu y ERC demuestran más sentido de Estado y sentido de clase que la derecha», afirma Sánchez Mato.

Por otra parte, reconoce promesas incumplidas. «Es lamentable que tengamos que estar por tercer año peleando por derogar la Ley Mordaza» o que se incremente el gasto militar. «Con Yolanda Díaz como presidenta, en vez de los putos juguetes para matar personas, ayudaríamos a los parados», indica.

Manuela Carmena y Carlos Sánchez Mato.

Sobre la unidad de la izquierda, Sánchez Mato, que rompió con Manuela Carmena y se presentó con IU y el apoyo de Podemos a alcalde de Madrid en 2019, apuesta por Yolanda Díaz. No obstante, reprocha: «Me gustaría que Sumar estuviera listo para las municipales, ella sabrá por qué ese ritmo. De todas formas, con el resultado que sea tenemos que seguir adelante». «No podemos permitirnos de nuevo perder un gobierno por pequeñas diferencias entre nosotros y egos. A Manuela no le quitamos la Alcaldía con mi candidatura, que fue un desastre. El problema es lo que habíamos hecho como Gobierno y la falta de ilusión del proceso electoral», expone.

Cárcel

Por otra parte, Sánchez Mato valora el juicio por malversación finalmente resuelto como absolución en el caso Open de Tenis donde como concejal firmó un encargo a unos abogados afines para poder denunciar al PP por corrupción. «Pedían 5 años de cárcel y estaba convencido de que iba a prisión porque les he hecho mucho daño. Pero no me importaba. No es valentía. No estoy loco, me encanta la libertad, pero hay cosas por las que merece la pena pelear, como los 11.000 millones que nos costaron las tropelías del PP en 26 años en Madrid. La gente no las conoce porque lo que hicimos en la auditoría fue borrado y no continuado por Carmena».

Por otra parte, en materia fiscal apunta que «si Unidas Podemos, o como carajo nos llamemos, fuera el partido principal del Gobierno, lo del impuesto a los ricos temporal nada, será permanente. Les haría esto (hace un amago de peineta), no lo hago (el gesto) porque queda grabado».

1917

Cuestionado sobre el papel de los medios de comunicación, Sánchez Mato afirma: «La única batalla no está en los medios. Hay que dar batallas en los tajos, la Sanidad, la Educación… Pero, os digo, en 1917, cuando a la gente le dio por decir que ‘basta ya de ser siervos’, tampoco teníamos a los medios a favor. No pensemos que vamos a tenerlos. No esperemos a eso para asaltar palacios de invierno. Cuando organizamos algo, nos llamaremos y no habrá medios, pero a lo mejor entramos. Cuidado, parece que las instituciones están fuertes, pero son un queso de gruyère. No tenemos enfrente algo invencible y lo digo sin haber bebido».

Por último, sobre los tarifazos de la luz apunta a personas ligadas al PSOE. «Cuidadito, no quieren romper el oligopolio. ¿Creéis que las puertas giratorias son solamente en España? No. Tampoco sólo en la vicepresidencia del Europarlamento. Son corruptos hasta el tuétano, en este caso en el PSOE europeo», zanja.