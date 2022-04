Las malas artes sociales de Javier Negre hacia sus trabajadores son conocidas por toda su plantilla. Más que habituales son las llamadas a gritos, a cualquier hora de cualquier día de la semana, porque algo no ha salido como a él le gustaría. Además, prácticamente no hay ni un ex trabajador que no haya sido amenazado con ser despedido por un Javier Negre que espetó, sobre una persona sobre la que ya había decidido su despido: “Que se ponga a trabajar como un hijo de la gran puta y a final de mes, patada”. Pero hay quienes, por alguna razón, siguen protegiéndole. Es el caso de Vito Quiles, un joven periodista a quien alaba Negre estos días pero que en realidad detesta, como a casi todos.

El director de EDATV hablaba así de sus ex trabajadores: “¿Se ha notado lo de Cancho? Cero. ¿Se ha notado lo de Vito? Cero. ¿Se ha notado lo de Josué? Cero”. Así despreciaba a Alejandro Cancho, Josué Cárdenas y Vito Quiles, que ahora ha vuelto a EDATV tras ser públicamente despreciado por el propio Negre.

De hecho, delante de otros periodistas y tertulianos, Javier Negre hablaba así de Vito: “El Vito este es un tío que trabajaba un día a la semana. Y el pavo: ‘No, es que soy la hostia. Es que tengo 30.000 seguidores en Twitter’. Y digo, ¿es que no entendéis que Twitter no significa nada y que si sigues a 29.000 tíos es normal que tengas a 30.000 tíos? Y que yo no quiero un activista, yo quiero un periodista. Y está jugando ahora a ser youtuber el Vito este”. Sólo unas semanas más tarde Vito era invitado a salir de 7nn y contratado de nuevo por Negre ante la plaga de bajas, ya habitual en EDATV.

A quien escribe estas líneas llegó a decirle, claramente, que dijera a un joven universitario que probara unas semanas con EDATV: “Dile que puede tener oportunidad, incluso, de en poco tiempo pagarle”. Como recompensa, si lo hace bien, “se le hace primero autónomo y después se le hace un contratillo”.

Y tras evidentemente negarse un servidor a hacer tal propuesta al joven, fue Negre quien se la hizo, tal y como admitió el propio ‘colaborador’. “Me ha dicho que pruebe unas semanas y que si estamos bien después me haga autónomo”, confirmaba el propio joven.