Si ustedes hacen una búsqueda rápida en los perfiles de redes sociales de Javier Negre podrán comprobar que una de sus máximas obsesiones son los “medios subvencionados”. Esos que, según dice a su audiencia, obtienen dinero público. Pero siempre los critica… de cara a la galería. Y es que la realidad es que Negre también quiere financiarse con el dinero de los contribuyentes, en especial, las arcas de las alcaldías. Dinerito público para una empresa con fama de maltratar a sus trabajadores y en la que figuran entre sus accionistas las hermanas María del Carmen y María Esther Cordón, -hijas del empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por los GRAPO en 1995, y antiguas propietarias de Quirón Salud-; y la propietaria de Eulen, María José Álvarez. Además del propio Negre, son también accionistas las sociedades Majal Gestión SL, Daval Control SL, y Pablo García Negre, su hermano.

Su plan: enviar un “recadero”, que se haga amigo de los alcaldes y después sacarles “15.000 pavetes” a cada uno. Y, como en el cuento de la lechera, Negre sueña: “Tío… Haz cuentas”.Todo giraba en torno al PP de Galicia. Según explica en el audio que pueden escuchar junto a este texto, fue a todos los congresos del PP gallego salvo a uno. El objetivo: conocer a todos los alcaldes. Una vez se los ganaba, enviaría un “recadero”, que pretendía que fuera el infiltrado por OKDIARIO, para que se hiciera amigo de los líderes consistoriales y “sacarles” 15.000 “pavetes” al año.

El mismo Javier Negre que presume de que no se financiará de lo “público” para no estar “sometido” a nada ni a nadie en realidad quiere financiarse “sacándole” 15.000 “pavetes” a cada alcaldía del PP en Galicia.

“Yo he ido a todos los congresos del PP gallego. A todos. Sólo me he perdido el de Vigo. Claro, conoces a todos los alcaldes. Tú haz la cuenta: si yo te llevo de recadero con todos los alcaldes, y te haces amigo de ellos, y sacas en cada alcaldía tus 15.000 “pavetes”, tío, al año… Haz cuentas”, señala Negre a quien escribe estas líneas, entonces subdirector del pseudocanal… Infiltrado desde el principio.

Medios ¿subvencionados?

“Periodistas que deberían ser referentes en sus medios constitucionalistas han preferido optar por la vida cómoda, por el silencio o la crítica tibia para ser colocados en tertulias. Lo que no saben es que muchos españoles han dejado de creer en ellos como en sus medios subvencionados”, señalaba en redes sociales Negre.

Otro de los mensajes que más suele repetir en sus redes para engañar a la gente es: “Ningún medio subvencionado publicará estas imágenes”. Eso, cuando EDATV por supuesto que ha captado ya dinero público. Pero es que el plan iba mucho más allá: pasaba por sacarle esos “15.000 pavetes” a los alcaldes gallegos del PP.

Otro de los tuits de Negre, para que sean ustedes conscientes de su hipocresía: “Es el precio que me ha tocado pagar por defender la libertad y sanear una profesión en horas bajas salvo honrosas excepciones. El Periodismo ahora es subvencionado, servil y se antepone el sectarismo, la silla de la tertulia y la manipulación a la verdad”.