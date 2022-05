Las malas formas de Javier Negre sobre sus trabajadores se producen prácticamente a diario. Desde decir que “sale fea en cámara”, como denunció una ex empleada de su pseudocanal, hasta insultos y amenazas. Pasando por comentarios muy despectivos. Es el caso del audio que acompaña a estas líneas, en el que se aprecia cómo Negre habla con mucho desprecio de un trabajador homosexual. “Este va a mariconear todo el puto día”, señalaba el director del pseudomedio sobre un empleado gay que fue posteriormente despedido por Negre.

Y, de hecho, así lo advirtió. “Cuando no se puede, no se puede. Este va a mariconear todo el puto día”, señalaba, para posteriormente añadir: “El lunes ya he encargado su despido. No comentes nada…”. Y así fue. Unos días más tarde, esta persona estaba fuera de la empresa en cuyo accionariado están las hermanas Cordón o la familia Álvarez. Y es que así funciona el pseudocanal de Javier Negre. Pocos, muy pocos trabajadores superan los cuatro o cinco meses trabajando para él, bien porque se acaban marchando hartos de sus malos modales y de sus falsas promesas o bien porque son fulminados por Negre. Por suerte, y en gran medida gracias a que OKDIARIO está desvelando las malas artes laborales de Javier Negre, ya nadie quiere trabajar en su canal de Youtube.

Pese a las numerosas salidas de los últimos meses, siempre es Vito Quiles, a quien Negre también ha faltado al respeto en incontables ocasiones, quien hace los reportajes. Por suerte, Negre cada vez logra engañar a menos gente. Y es que, como el propio Alvise admitió, “un 50% de lo que dice es mentira, y el otro 50% lo manipula”. Recuerden, que en el pseudomedio de Negre figuran entre sus accionistas las hermanas María del Carmen y María Esther Cordón, -hijas del empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por los GRAPO en 1995, y antiguas propietarias de Quirón Salud-; y la propietaria de Eulen, María José Álvarez.