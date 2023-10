Javier Cortés, nuevo gerente de Vox: «No hay crisis, necesitábamos cambios y nuevas ideas»

Javier Cortés ha sido designado como el nuevo gerente de Vox en una decisión que se enmarca en unos cambios en la cúpula del partido de Santiago Abascal de cara a la necesidad del partido de tener nuevas ideas para seguir siendo, al menos, la tercera fuerza en España. Según ha señalado Cortés en la que es su primera entrevista como gerente del partido (ver completa aquí), no hay ninguna crisis en la formación.

Pregunta (P).- ¿Cuál es el estado de salud de Vox?

Respuesta (R).- Estamos en una situación que hace unos años no nos la habríamos ni imaginado. Hemos pasado de ser un grupo de amigos defendiendo una serie de convicciones y apoyando a Santiago Abascal como líder. Hemos pasado de ese grupo de amigos a ser la tercera fuerza política de este país. Y, por tanto, ahora tenemos una misión que es todavía más difícil, que es ser capaces de darle solidez y solvencia a este partido político, que más que un partido es un movimiento patriótico y social que está defendiendo cuestiones importantísimas.

Ahora mismo lo que tenemos que hacer es ser capaces de, ese edificio que supone este partido que ha pasado de cero a cien en unos pocos meses, pues ser capaces de que tenga las vigas de hormigón suficientes para que, ante toda esta oleada de ataques que estamos sufriendo desde el punto de vista político y mediático, seamos una estructura lo suficientemente sólida para aguantar todo este envite, que será fuerte, que será duro. No me cabe ninguna duda de que lo vamos a conseguir con este nuevo equipo que tenemos en la secretaría general, a través de nuestro nuevo secretario general que es Ignacio Garriga, que está configurando un nuevo equipo. No me cabe duda de que lo vamos a conseguir.

P.- Muchas salidas y muchos cambios en Vox, ¿a qué se debe?

R.- Toda organización que esté viva, que necesite dinamismo y seguir con fortaleza ante las nuevas situaciones que se puedan dar, necesita cambios. Eso pasa en la empresa privada y pasa totalmente desapercibido. Pero, cuando hablamos de política, cuando hay cambios internos dentro de una organización que está viva, y que pretende estar más viva todavía y ser dinámica y ágil, cuando se producen estos cambios hay mucha prensa que necesita vender, que está en contra de Vox, ya sea de derechas o de izquierdas, y necesita venderlo como una crisis.

Yo, que vengo de la empresa privada, te puedo decir que hay un dicho que siempre se dice que es que después de cinco años en un puesto concreto de la empresa privada, o se quema el puesto o se quema el directivo. Es decir, cuando por ejemplo en una empresa privada se nombra un director comercial o un director financiero, después de cinco años lo lógico es cambiar a esa persona. No porque esa persona después de cinco años vaya a empezar a hacerlo mal, sino porque son necesarias nuevas ideas que hagan que esa compañía, en este caso este partido político, afronte las nuevas situaciones que se van a dar y que ya se están dando con una nueva perspectiva, precisamente para evitar caer en lo obsoleto.

Las nuevas ideas son necesarias y tienen que venir, como pasa en la empresa privada y es lo que ha pasado en Vox. Han venido nuevas personas a aportar su granito de arena. ¿Eso significa que lo anterior no valía? En absoluto. Gracias a lo anterior hemos llegado a ser la tercera fuerza política de este país. Y hay que agradecerles todo. Hay que estar infinitamente agradecidos. Pero es cierto que los cambios son necesarios, igual que en la empresa privada, también en la política. La nueva dirección del partido y la nueva secretaría general viene con ideas muy fuertes, con ideas innovadoras, que quieren que el partido se adapte a la nueva situación,y a la nueva situación política y a los nuevos desafíos que nos vamos a tener que enfrentar en numerosos ayuntamientos, en numerosos parlamentos y en el Congreso de los Diputados.

P.- ¿Hubo decepción tras las últimas elecciones generales?

R.- Es que, ¿las expectativas cuáles son? Yo no creo que los ánimos estén bajos ni que estemos decepcionados. Todo lo contrario. Seguimos siendo la tercera fuerza política de este país. Más de tres millones de españoles nos votan. Estamos en cinco gobiernos autonómicos. Estamos en una comunidad autónoma en la que no hemos entrado en gobiernos pero en las que el PP nos ha necesitado para poder gobernar a través de un pacto de gobierno.

Estamos en más de 150 ayuntamientos gobernando junto a otros partidos políticos. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación que nos obliga a ser optimistas. ¿Que nos hubiese gustado revalidar los 52 diputados o sacar una mayoría absoluta? Pues sí. Pero bueno, los españoles han decidido que no. Pero eso no nos puede hacer caer en el desánimo. Todo lo contrario. Nosotros en Vox, más que nadie, sabemos lo que es la auténtica irrelevancia mediática y la auténtica irrelevancia política.

Sabemos lo que es fracasar elecciones tras elecciones, y aún así nos hemos mantenido. Y, ahora, porque de los 52 diputados hayamos pasado a 33, eso nos hace saber que tenemos un suelo muy importante. Que nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros mensajes, no se compran de manera residual, sino que hay millones de españoles que nos votan y otros millones de españoles que no nos votan pero que sienten simpatía por ese discurso contundente en cuestiones muy concretas que ningún otro partido político se atreve a afrontar. Y yo, de verdad, en ningún momento puedo pensar que estamos en un momento malo del partido.

Creo que somos un partido que ha pasado de no tener estructura a tenerla. A tener estructura institucional, a tener estructura de gobierno. En las provincias hemos conseguido profesionalizar todo lo que es el partido político. Considero que la situación actual de Vox está muy lejos de una crisis. ¿Que nos hubiese gustado sacar mayoría absoluta? ¿Que nos hubiese gustado poder gobernar este país junto al PP por no haber sacado una mayoría? Por supuesto. Y, de hecho, ahí estamos: haciendo frente a ese Gobierno que puede darse, que es el de Pedro Sánchez con los comunistas y con todos los enemigos de España y añado a los herederos del terrorismo, y sin duda nos hubiese gustado otra foto. Pero los españoles han decidido que se dé la que nosotros no deseamos. Dicho esto, en cuanto a Vox, en cuanto a partido político somos optimistas porque, en una situación adversa, en un resultado que no ha sido el deseado, más de tres millones de personas siguen apostando por nosotros

Nosotros no estamos aquí por sillones, estamos aquí para que se lleven a cabo una serie de medidas que consideramos que son las mejores para los españoles. Dicho esto, si encima añadimos que estamos en más de 150 ayuntamientos, también gobernando… Venimos de un banco de Sevilla [alude a un humilde mitin de Abascal subido a un banco en plena calle en 2015], sabemos lo que es la absoluta irrelevancia, por tanto ahora nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la cabeza fría, pies sólidos, y saber que este es el camino.