El escritor y periodista Jaime Peñafiel (Granada, 1932) nos recibe en su casa. Exultante, buen conversador, acaba de traerse su columna Azul & Rosa a OKDIARIO tras su salida de El Mundo. «Muchos redactores de mi antigua casa están muy disgustados y sorprendidos. Yo estoy muy contento de estar ahora en OKDIARIO», relata con ilusión en sus ojos. A Letizia la describe Peñafiel como una «mujer de carácter, muy mandona como mi mujer y eso me gusta», reconoce. Podrían haber sido horas, días o semanas de entrevista con este histórico del periodismo español, que incluso nos desvela sus secretos para rebosar vitalidad a los 92 años. Tomar mucho café y comer un plato al día.

Letizia, la Reina «mandona». «No soy cortesano. Eso me diferencia del resto de mis compañeros. Yo soy respetuoso. No es cierto que me caiga mal. Creo que tiene mucho carácter. Es muy mandona, cosa que me gusta. Las mujeres en mi casa mandan, pero ella tiene una forma de ser muy agresiva». Continúa con un ejemplo: «Tuve una vez un enfrentamiento gratuito en el Ayuntamiento de Madrid». Entonces, recuerda que «ella vino de pronto. Tuve que decirle: No me grites. Ella señalándome con el dedo haciéndome señales. Es que tú te metes conmigo, se justificó. Yo le dije: Nunca será. La cosa se puso tan mal que Felipe estaba muy violento», recuerda.

Juan Carlos a Felipe VI: «Me contaron mis fuentes de Zarzuela que cometió el error la primera vez que vino de Abu Dabi, cuando decidió ir a Zarzuela a cenar. Si me lo hubiera preguntado, le hubiese dicho que ni si le ocurriera ir», explica durante la entrevista para contar algo que se marca en rojo en este encuentro: «Su hijo le hizo una encerrona enorme. Alguien de Zarzuela afirma que en un momento dado se oyó a don Juan Carlos llorar diciendo a su hijo: Respétame que soy tu padre. Le estaba echando una bronca. Su hijo Felipe y la nuera le maltratan», señala de la relación. En este sentido, resalta que «no se lo merece. Cuando vino a la jura de la Constitución de Leonor, no pudo quedarse a dormir y tuvo que irse a Londres. Es un maltrato. Como se muera en el exilio Felipe va a llorar lágrimas de sangre toda su vida», advierte Peñafiel.

Juan Carlos, «follador». «Sofía es una sufridora esposa por muchos motivos», explica el periodista. «Yo le admiro como Rey. Como hombre tiene unos fallos enormes», reconoce del Rey emérito. «Cuando dicen que don Juan Carlos es follador, no es eso. La Reina Victoria Eugenia, hablando de su marido, Alfonso XIII, dijo que le había arruinado la vida, con todas las infidelidades, con hijos fuera del matrimonio. Y dijo: Es que mi marido genéticamente era Borbón. Con eso ya quería resumir que lo de follar es una cosa genética», explica sobre la fama de los Borbones. Sin embargo, resalta que Felipe «no lo es porque es griego», en referencia a su madre, la Reina Sofía, sobre el que reconoce además que «es muy buena persona».

Prohibida la entrada al Rey emérito. «Es el mejor Rey que ha tenido la democracia española durante 38 años. Es injusto que hoy esté en el exilio», apunta sobre Juan Carlos I. «No entiendo cómo su hijo, su nuera y el presidente del Gobierno no se han dado cuenta de que hay un artículo 19 de la Constitución en el que se establece que no se puede expulsar a ningún ciudadano español. Tampoco prohibir la entrada. A Juan Carlos le prohíben que regrese, que duerma en su casa», explica.

«Tenéis que abandonar el país». Peñafiel puntualiza sobre cómo y por qué abandonó el Rey emérito España. ¿Se fue? ¿Le echaron? A continuación, durante la entrevista expone su relato: «Le echó. Su hijo de pronto le llamó: ¿Quieres venir a mi despacho?. Felipe estaba sentado en su mesa. Jaime Alfonsín se acercó a don Juan Carlos: Por orden de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tenéis que abandonar esta casa ya y este país también. Así, así fue la expulsión. Humillante», relata Peñafiel, quien confiesa: «No soy monárquico, he sido juancarlista».

Todavía se emociona cuando recuerda cuál fue el día más importante para el Rey emérito: «Cuando le nombran Rey de España en el año 76. Aquel día decide pasarlo conmigo. En un momento vi a la Reina sentada en una sillita baja en el despacho. Empezó a llorar. ¿Por qué? Dijo que porque no han permitido que mi madre, la Reina Federica, esté presente. Fue Arias Navarro», recuerda de aquellas lágrimas de doña Sofía.

Franco moribundo. Durante la entrevista también relata los detalles de cómo publicó su famosa foto de Franco. Que la hizo el marqués de Villaverde. Y Felipe González le llamó por teléfono para preguntarle que cómo se le había ocurrido publicarla.

Lleva años contando y también callando, y no lo oculta: «Soy lo suficientemente inteligente para comentar aquello que creo que debo comentar. Valemos por lo que callamos. Tengo un archivo impresionante con fotos, cartas, vídeos, audios que no voy a utilizar jamás». Sobre ese material no suelta prenda. Pero, cualquiera que tenga interés sobre todo lo que sabe Jaime Peñafiel, tiene una cita en este periódico con el periodista los sábados, cuando se publica su columna Azul & Rosa.