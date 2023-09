«Que tomen conciencia de la gravedad de la situación». Es el llamamiento que Jaime Mayor Oreja hace por igual a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. «Es un llamamiento a todos. No personifico», contesta al preguntarle expresamente por ambos y por las peleas públicas entre PP y Vox. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, el ex ministro del Interior e impulsor de la plataforma cultural NEOS afirma con rotundidad: «La democracia española está hoy ya en jaque y tendrá jaque mate en marzo si ETA gobierna el País Vasco, Otegi es lehendakari y Puigdemont vuelve en loor de multitudes como el Tarradellas de la ruptura».

Jaime Mayor Oreja adelantó hace 20 años, con clarividencia, el proceso que -con la negociación de Zapatero con ETA- iniciaba el PSOE («como en la II República», dice) con el separatismo vasco y catalán: «Pasaron de combatir a ETA a convertirla en su aliado. El precio del proceso de Zapatero con ETA fue hacer una metamorfosis, pero no de ETA sino del PSOE. ETA no cambió su proyecto de ruptura». Está claro: cambió el PSOE. Hoy, vista la situación, piensa que se quedó corto: «Fui optimista».

Mayor Oreja habla con naturalidad y sin complejos de ETA frente al discurso oficial de «ETA ya no existe». Lo tiene claro: «Lo que no existe es Bildu. No son herederos de ETA. Son ETA. Bildu es una sigla y un subterfugio más de ETA como tantos otros antes». Para Mayor Oreja, su proyecto de «destrucción nacional» de España, de «aniquilación y sustitución del PNV» y de «contracultura» en el País Vasco avanza. Para Mayor Oreja todos quieren abusar de la debilidad de Pedro Sánchez en ese «Frente Popular» que nos gobierna y que es una «asociación letal entre nacionalismo, socialismo y comunismo, que va más allá del sanchismo».

Enfrente -lamenta al preguntarle por el PP- una «derecha cómoda» desde Zapatero «que no es consciente aún de la envergadura del adversario y del proceso que tenemos enfrente». «Son 20 años de errores -señala- sin diagnosticar la enfermedad y cuando no se diagnostica la enfermedad se dan palos de ciego». Por eso, Jaime Mayor Oreja dice «sí» a movilizarse, como este domingo en Madrid, pero aclara: «No se trata de hacer un alarde un día o dos y ya está sino de construir un proceso alternativo al de la izquierda».

Jaime Mayor Oreja reclama, desde su autoridad moral, a Feijóo y Abascal que sean conscientes de que no es el momento de «hacer prevalecer las diferencias», sino «de unidad, generosidad, iniciativas unitarias, entendimiento y comprensión» aunque sean dos partidos diferentes. Porque para Jaime Mayor Oreja, que vio esto claro hace 20 años, el jaque mate de la democracia española está cerca y hay que evitarlo.

PREGUNTA.- ¿Qué le ha parecido el Babel de pinganillos y lenguas en el Congreso?

RESPUESTA.- Un esperpento. Un intento de humillación del español como lengua. Una lengua que hablan cientos de millones de personas en varios continentes y que, sin embargo, en su casa, en el Congreso de los Diputados, está tratando de ser humillada.

Mayor Oreja y Puigdemont

P.- ¿Llegarán a un acuerdo Sánchez y Puigdemont?

R.- Hay que trabajar siempre sobre el escenario más desfavorable cuando se trata de proyectos de ETA y los nacionalistas. El escenario más desfavorable para todos es que lleguen a un acuerdo. La lógica del proceso, por retorcido que sea, es que lleguen a un acuerdo. Los que dicen que va a haber elecciones inmediatas, pues son muy dueños de decirlo, pero eso daría una oportunidad a la alternativa para ganar. Yo creo que ni Puigdemont, ni Sánchez, ni ETA van a querer favorecer un anticipo de elecciones. Lo que van es a tratar, por retorcido que sea, de llegar a un acuerdo entre ellos.

P.- Le pregunto por dos fotos. La primera, la de Yolanda Díaz con Puigdemont.

R.- Una humillación por parte del Gobierno español. Es terrible que la vicepresidenta del Gobierno vaya a ver a un fugado, a un prófugo de la Justicia.

Mayor Oreja, el PNV y ETA

P.- Y la segunda, la de Ortuzar con Puigdemont.

R.- Son los desubicados del Frente Popular. PNV y Puigdemont no están cómodos porque hay otros protagonistas dentro de ese frente de ruptura que son ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. ETA porque ha sido el capitán general de la ruptura y Esquerra porque gobierna en Cataluña. Puigdemont quiere ser el futuro, el Tarradellas de la ruptura. ETA, instalada en el poder en la sombra, es el capitán general de la ruptura y quien protagoniza este proceso. Puigdemont, como el PNV, está desubicado. No es una fotografía tranquilizadora porque los nacionalistas van a competir en radicalidad y en extremismo. Todos ven débil al Gobierno Sánchez, todos quieren abusar y quieren participar en la negociación. Quieren la España plurinacional y ser los protagonistas de esta situación.

P.- ¿Sánchez apoyará a Otegi como lehendakari y no al PNV tras las elecciones vascas?

R.- ETA dirá: «Si gobierna Sánchez y ha gobernado Zapatero, si gobierna Esquerra y Aragonés, ahora me toca a mí». Lógicamente, ETA buscará la alianza del PSOE y Sumar, salvo que le interese cambiar de aliado y buscar al PNV. No lo creo. El PNV buscará de aliado a ETA, pero ETA quiere destruir al PNV de la misma manera que quiere destruir a España o debilitarla hasta el extremo. Lo que quiere es sustituir y reemplazar al PNV. Y quieren destruir al PNV porque ETA es un proyecto contracultural, no solo contra España, también contra lo que ha representado en su origen el PNV. ETA es mucho más que una organización terrorista. Es un proyecto cultural que busca otra sociedad.

P.- Usted habla de ETA con normalidad, pero ahora se dice que ETA ya no existe.

R.- No. Lo que no existe es Bildu. Bildu es un subterfugio, una sigla más que utilizó ETA, como Sortu, Herri Batasuna, Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, Jarrai… Eso son siglas que no representan una opción política en sí mismo. Lo único que ha existido y existe es ETA. No son herederos de ETA. Son ETA. Lo que sucede es que ellos sabían que, a través del proceso [con Zapatero] dejaban de matar pero sin modificar mínimamente lo que es la esencia de un proyecto político y no sólo de una organización terrorista.

P.- Aznar dejó prácticamente derrotada policialmente a ETA. ¿Esto lo empezó Zapatero negociando con ETA? ¿Se aprovechó para sacar rédito político en vez de rematarla?

R.- Zapatero hizo la política contraria, no una diferente, a la que habíamos llevado a cabo en el gobierno de Aznar. Lo que quiso es cambiar una etapa histórica en la relación del socialismo con ETA. Pasar de ser adversario, rival y competidor a muerte, a ser un aliado. La izquierda vasca, la catalana y el conjunto de la española se unían, se reunificaban. Y los que tenían que hacer la metamorfosis, evidentemente, eran los socialistas. Cambiaron la esencia del PSOE, como hizo el PSOE a partir del año 34 en la II República. ETA no cambió su proyecto. Dejó de matar, pero no cambió su proyecto político de ruptura.

P.- Pero dice Zapatero: «ETA acabó con mi gobierno».

R.- ETA va a llegar al Gobierno gracias a él, que es una formulación bien diferente de la realidad.

P.- Mañana es el acto del PP en Madrid. ¿Hay que movilizarse?

R.- Yo estoy con el concepto de la movilización, del esfuerzo y, sí, hay que movilizarse. Pero lo primero es tomar conciencia del proceso que tenemos delante después de que el Frente Popular haya revalidado el gobierno [tras el 23J]. Es un proyecto a largo plazo. Enfrente hemos tenido un proceso cultural y político y hace falta poner en marcha otro proceso enfrente. Por eso, esto no es hacer un acto o un alarde de un día o dos. Es de entender, de tomar conciencia y de ser capaces de poner en marcha otro proceso, una nueva dirección, una alternativa que significa esencialmente un proyecto político cultural.

P.- ¿Cree que en la dirección actual del PP hay conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad de un proceso realmente alternativo?

R.- Yo creo que, en general, no se ha tomado conciencia nunca de lo que hemos vivido estos años. Es más, la falta del diagnóstico de la enfermedad ha producido que haya una indefensión ante lo que, sin duda, no era el sanchismo, sino una asociación letal entre nacionalismo, socialismo y comunismo. No se ha entendido porque en la izquierda suele prevalecer la vendetta, la venganza, la ruptura y en la derecha prevalece la comodidad sobre la verdad. Y, lamentablemente, es verdad que yo creo que todavía no se es consciente del nivel de gravedad del adversario que tenemos delante de nosotros. Esto no es de un día, sino por lo menos de 20 años de errores sin diagnosticar la enfermedad. Y cuando no se diagnostica la enfermedad se dan palos de ciego.

P.- ¿Hay demasiados egos y egoísmos entre PP y Vox, tirándose los trastos a la cabeza en público cada dos por tres?

R.- Porque no se diagnostica la gravedad de la situación y se hacen prevalecer las diferencias. Es un momento de unidad, de generosidad, de iniciativas unitarias, de entendimiento y comprensión del rival que tenemos enfrente y su envergadura. Yo creo que si ETA gobierna en el País Vasco y Otegi es lehendakari en marzo y si Puigdemont vuelve en loor de multitud y juega el papel, aunque no sea presidente de la Generalitat, del Tarradellas de la ruptura, la democracia española tendrá jaque mate. De momento, un jaque. Y lo que hay que hacer es evitar el jaque mate. Ver a Puigdemont en loor de multitud, como Tarradellas pero en la peor dirección, y ver a Otegui como lehendakari significa la ruptura de la democracia del 78, del modelo constitucional. Hoy estamos en jaque a la democracia. Mañana podemos estar en jaque mate en la medida en la que este proceso, este Frente Popular, avance.

P.- ¿Ve a Feijóo demasiado relajado?

R.- Yo hago un planteamiento de todos. El llamamiento es para todos. No personifico.

P.- Pero tiene la autoridad moral de decirles a Feijóo y a Abascal lo que considere oportuno

R.- Que tomen conciencia. Que tomen conciencia de que no hay un debate partidario, que esto podría ser antes. Las elecciones vascas están al llegar y van a potenciar a ETA y al PNV. Probablemente no tiene que haber siglas de los partidos de la derecha. Tendrá que haber una plataforma, algo distinto que alerte del cambio generacional del País Vasco: de un País Vasco nacionalista a un País Vasco de ETA. Eso es un salto histórico como el tradicionalismo fue sustituido por el nacionalismo. Hoy el mundo de ETA, la contracultura de ETA, está a punto de sustituir al PNV. La derecha española, el centro derecha, tiene que estar en la vanguardia de entender lo que se está jugando en el País Vasco, que es todo un cambio de ciclo histórico.

