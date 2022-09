El presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, ha hecho un nuevo llamamiento al PNV y al PSOE en relación a los pactos que tanto la administración autonómica como el Gobierno central han llegado con EH Bildu.

«Hoy ETA no mata, pero los que fueron ETA mandan. Hoy ETA ya no existe pero su mundo sí. Y por eso exigen exigen, condicionan e imponen. Por eso la pregunta que nos hacemos muchos vascos es hasta cuándo PNV y el Partido Socialista van a seguir blanqueando con sus pactos en Euskadi o en Madrid a sus responsables», ha dicho Iturgaiz en su intervención en el Parlamento Vasco de este jueves.

Iturgaiz también ha tenido tiempo para parafrasear el conocido poema del pastor luterano alemán Martin Niemöller: «Primero vinieron a por universitarios constitucionalistas, y Bildu no condenó. Luego vinieron a humillaR a las víctimas del terrorismo, con homenajes a sus asesinos con proclamas y pancartas en fiestas y Bildu no condenó. Luego vinieron a por jóvenes vascos de Nuevas Generaciones del PP, y Bildu no condenó. Luego vinieron a por el hijo del político, y Bildu no condenó. Luego vinieron a por los ertzainas, y Bildu no condeno».

👉 Hoy ETA no mata; pero los que fueron ETA, mandan. Hoy ETA ya no existe pero su mundo sí. No condenan el terrorismo, exigen, condicionan e imponen ¿Hasta cuándo PNV y PSOE van a seguir blanqueando a Bildu? 🎥 @carlositurgaiz #DebatePolíticaGeneralPV pic.twitter.com/k6RXDGgGiM — PP Vasco (@PPVasco) September 22, 2022

«Lehendakari, usted y yo sabemos cómo terminó el poema, y nosotros no queremos la versión vasca de aquel mal final», ha señalado Iturgaiz.