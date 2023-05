PREGUNTA.- ¿Usted aboliría la Ley del Aborto de Irene Montero?

RESPUESTA.- Hay que corregir y ver qué está pasando, porque se está promoviendo como un derecho que no es, porque los derechos están para protegerlos y fomentarlos. Creo que tiene que seguir siendo legal y, por supuesto, seguro, pero la obligación de las administraciones debería ser que fuera lo menos frecuente posible. Y aquí no se está haciendo nada de esto. Ni se está ofreciendo la verdad a los jóvenes, y es que los abortos tienen consecuencias. No puedes engañar a las chicas diciéndoles que es libertad y que no tiene consecuencias, porque no es cierto. Para la inmensa mayoría es un proceso durísimo y traumático, además de que no creo que sea lo mejor para la salud. Y mucho menos pensar que se pueden borrar historiales, como si aquí no hubiese pasado nada.

P.- ¿A qué ley volvería, a la de plazos de Zapatero o a la de supuestos de González?

R.- Creo que en España ha habido un cierto consenso, de lado a lado, y lo cierto es que ninguna conviene. Hay que buscar una que sea de consenso, pero todas tienen sus pequeños vericuetos y lo que se hace aquí es no poner remedios a lo que sucede en un país como el nuestro con tantos abortos al año. Al frivolizarlo, lo único que se consigue es que para muchas personas sea un método anticonceptivo. Si se saben las causas y se ve por qué pasa, hay que intentar evitarlo, por lo menos. Pensar «esto me lo quito de encima» sí que es mercantilista, y además es engañar. Vamos a hablar claro a la gente joven y no tan joven, intentar evitarlo, dar soluciones. Hemos puesto en marcha un plan para hablar a la mujer embarazada, con el mayor respeto: ¿Conoces alternativas? ¿Te encuentras sola? ¿Quieres pensarlo? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres que te ayudemos? Y ver dónde están los problemas, qué nos lleva a tomar una decisión así. En definitiva, hay que volver a las esencias y a la lucha por la vida y evitar lo que es evitable.