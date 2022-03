Isabel Díaz Ayuso defiende la transparencia del contrato vinculado a su hermano y que ha estado en el centro de la tormenta política de las últimas semanas. En esta entrevista, la presidenta madrileña asegura que se enteró de su existencia por Pablo Casado y reitera la limpieza de la adjudicación. Convencida de que la Fiscalía Anticorrupción terminará archivando las diligencias de investigación, como ha publicado este periódico, cree que ese momento llegará en verano para amortiguar el eco mediático.

Pregunta. -Cuando la investigación por el contrato de las mascarillas se archive, ¿se ha planteado usted o su hermano denunciar a las personas que les han acusado sin ningún tipo de pruebas de cometer ilícitos penales?

Respuesta. -No lo he pensado, pero sí sé que se han cometido situaciones irregulares que algún día habrá que esclarecer. ¿Por qué tenemos que saber los datos personales de un empresario? Su modelo 347 ha estado diseminado por todos los medios. ¿Por qué se tiene que saber el trato entre empresarios que nada tienen que ver con las administraciones? Y el posible espionaje para intentar dar con estos datos… Han pasado cuestiones gravísimas y no se está poniendo el acento ahí porque la caza mayor soy yo.

P. -¿Ha hablado con Tomás Díaz Ayuso, su hermano, para decirle que no se le ocurra volver a hacer indirectamente ningún negocio que tenga que ver con la Comunidad de Madrid?

R. -Él lleva toda la vida, más de 26 años, trabajando en el sector del material sanitario. Tiene familia, tiene su vida. Desde que yo estoy en política no le va mucho mejor. Precisamente, todo lo contrario, le ha ido francamente a peor. Se puede retirar y no trabajar nunca más, pero la gente que tiene dignidad y empuje y que quiere llevar adelante a su familia tiene que seguir trabajando. Mi responsabilidad y mi obligación legal es no mover un solo papel, en ningún momento, ni dedicar un solo segundo de mi vida a él para que se beneficie. Ni él ni nadie de mi familia ni de mi entorno, por supuesto. Todavía le estoy pidiendo a la izquierda que me demuestre que no es así y, evidentemente, no van a conseguir encontrar ningún ejemplo. No hay mucho más que hablar. De este contrato se viene hablando desde septiembre y yo me enteré de su existencia por el Partido Popular. Yo no sabía de ese contrato. Me enteré por Pablo Casado.

P.- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, me dijo hace ya varias semanas que él se enteró cuando el tema lo llevó la izquierda a la Asamblea de Madrid.

R.- Yo me enteré por el Partido Popular y después se trasladó a los medios, se habló en el Parlamento y ya se empezó a extender. Y es más de lo mismo. En realidad, en las últimas tres o cuatro semanas, cuando todo ha estallado, no ha habido ninguna novedad con respecto a un contrato de hace un año y medio, de un momento de emergencia cuando, por cierto, no había mascarillas ni material de ningún tipo y estábamos, cada uno desde sus responsabilidades, gestionando vidas y trayendo lo que teníamos a nuestro alcance para cuidarnos a nosotros y a la gente que trabajaba por todos, que son los sanitarios. Esa es la realidad. Yo ahí poco más puedo hacer. Es un contrato fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea, por la Intervención de la Comunidad, por el Portal de Transparencia… No hay nada, salvo intentar arrinconarme y hacerme pagar el 4 de mayo.

P.- En el fondo le van a hacer un favor a largo plazo porque, si nos atenemos a las palabras del fiscal Anticorrupción que dice que no hay indicios de delito, eso va inexorablemente al archivo. Y si va al archivo usted saldrá muy reforzada.

R.- Lo que van a hacer es prolongarlo todo lo posible para ver si hacen daño, si desgastan, si encuentran alguna justificación para alargarlo más tiempo… y lo tendrán que archivar. Y, muy probablemente, la Fiscalía tenga que informar de ello cuando esté toda España mirando para otro lado, en mitad del verano o algo así, porque son expertos en la comunicación y la utilización de los tiempos y los poderes.

P.- Pero si mirar las cuentas bancarias de su hermano, los 347, le lleva una tarde o una semana a la Fiscalía Anticorrupción…

R.- Pues eso es lo que dijeron a los tres días.