Se avecina un jueves de alta tensión en el Congreso de los Diputados durante la votación de la proposición de Ley del PSOE para reformar la ley del sólo sí es sí. Así lo advierte la propia ministra de Igualdad, Irene Montero. La dirigente podemita ha amenazado con «liarla dentro o fuera del hemiciclo» si finalmente sus socios sacan adelante la reforma de la mano del Partido Popular ante la falta de acuerdo entre los socios de coalición. «No sé si la liaré dentro, que hablo como ministra, o fuera, pero la voy a liar», ha repetido en un par de ocasiones. La responsable de Igualdad tiene previsto hacer uso de su turno de palabra en el debate de todas formas. No va a acatar la desautorización del PSOE.

La máxima responsable del error legislativo que ha provocado 978 rebajas de condena y 104 excarcelados a violadores no considera que deba pedir perdón. Y mucho menos dimitir por ello. Irene Montero se preguntaba en las últimas horas por qué se tiene «que ir del Gobierno» si no ha «generado el problema». Una actitud desafiante y altiva que cuadra a la perfección con lo que denuncian sus socios socialistas: que la ministra de Igualdad y su equipo «no han tenido ningún tipo de interés en solventar los efectos indeseados de la norma pese a que con las enmiendas que han presentado reconocen que está mal y no dan soluciones». En el PSOE denuncian que, «a diferencia de lo que ocurre con Ione Belarra, que se puede negociar, con Irene no». «Es más pablista que Pablo», señalan.

Según la ministra Irene Montero, su departamento y su formación sólo «han buscado desde el minuto uno el acuerdo» con los socios de Gobierno y ha sido el PSOE el que «ha enmendado su propia propuesta». Y descarga responsabilidades recordando que «la propuesta de redacción del Código Penal del sólo sí es sí es de todo el Gobierno, pero está elaborada por Justicia que es un Ministerio que siempre ha estado en manos del PSOE». La dirigente podemita advierte de que ellos han realizado «cesiones», como ocurre con las propuestas que suben penas, a pesar de que, según ha indicado, «las feministas» piensan que «más penas no implican mayor protección de las víctimas». A pesar de esas cesiones, quieren «preservar el consentimiento».

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló el viernes pasado que el 32% de las condenas revisadas en aplicación de la conocida como ley del sólo sí es sí ha conllevado rebajas en virtud de la norma que entró en vigor el pasado 7 de octubre, según los datos recabados hasta el 31 de marzo por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y las audiencias provinciales.