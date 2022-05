El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a cargo de Ione Belarra, admite en una respuesta a este periódico que no dispone del currículum «detallado» de sus asesores y que, en consecuencia, no conoce ni sus estudios. El papel de este personal de confianza, nombrado a dedo, siempre ha estado cuestionado, más aún teniendo en cuenta que desde la constitución del Gobierno de coalición el gasto para pagar estas nóminas se ha disparado. El Ejecutivo cuenta con 785 asesores.

En una resolución, firmada por la subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio reconoce que «no constan en el departamento los curriculum vitae detallados de cada uno de ellos». En su pregunta, este periódico se interesaba por los estudios superiores del personal de confianza.

La opacidad en torno a estos puestos siempre ha sido polémica. La ministra de Igualdad, Irene Montero, evitó revelar qué funciones desarrollan sus asesores, tras ser preguntada en el Congreso de los Diputados. «Las funciones no pueden ser especificadas, pues se trata de funciones de asesoramiento en diversas materias propias del departamento», respondió por escrito la ministra al grupo parlamentario de Vox. Entonces aseguró que su Ministerio disponía de 9 asesores, con un salario bruto de 51.946 euros. Cabe recordar que, en el caso de Montero, fue especialmente polémico el nombramiento como personal eventual de Isa Serra, tras ser condenada a 19 meses de prisión por patear a una mujer policía durante un desahucio. El Ministerio cuenta también como asesores con los ex concejales del Ayuntamiento de Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, ambos imputados por un delito de malversación y prevaricación en el conocido como caso Open de Tenis. La acusación particular solicita 5 años de cárcel para los acusados y reclama 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En el caso de Belarra, ha mantenido en el Ministerio de Derechos Sociales a cinco asesores personales que tenía Pablo Iglesias como vicepresidente segundo del Gobierno.

Altos cargos

Ione Belarra e Irene Montero se han convertido en la cara más visible de la oposición a su propio Gobierno. Las dirigentes de Podemos han discrepado abiertamente con las decisiones de Pedro Sánchez sobre la invasión rusa en Ucrania, especialmente tras anunciar el presidente socialista el envío de armas al país -Belarra llegó incluso a calificar al PSOE como «partido de la guerra»- y también con el giro histórico en el Sáhara.

La relación entre los socios del Ejecutivo ha subido de revoluciones en las últimas semanas, aunque en ningún momento ni Irene Montero ni Ione Belarra han amagado con dejar el cargo. Sus sueldos y los de sus altos cargos nombrados a dedo ascienden a 2,1 millones anuales, según los datos consultados por OKDIARIO. Cada una de ellas cobra 74.858 euros al año.

Según los datos referidos a 2021, a los que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por la secretaria general de Podemos, absorbió el año pasado 1.243.476,29 euros en sueldos públicos. Por su parte, Irene Montero y el Ministerio de Igualdad se llevaron 856.790,71 sólo en altos cargos. En lo que se refiere al presupuesto de cada departamento, el Ministerio de Derechos Sociales cuenta con 4.608 millones y el de Igualdad, con 525. En ambos casos, las cuentas se han visto incrementadas en el último año, en plena crisis económica.