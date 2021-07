Sobre un posible referéndum en Cataluña, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, señaló que «el señor Sánchez dijo que nunca pactaría con Bildu, es socio de Bildu; dijo que no pactaría con ERC, es socio de ERC; el señor Sánchez dijo que no habría indultos y hay indultos. El señor Sánchez ha dicho tantas cosas que no iba a hacer y luego ha hecho que estoy totalmente de acuerdo con Gabriel Rufián cuando le dijo al presidente en el Congreso que había dicho que no habría indultos y los hay, denos tiempo y habrá referéndum». «Creo que va a haber referéndum, sí o sí».