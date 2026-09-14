El impacto de una piedra destroza el cristal de la cabina de un avión de EasyJet y obliga a abortar su despegue en Barajas

Un avión de la compañía EasyJet, del vuelo EJU7652 con destino a Lisboa, ha tenido que abortar su despegue este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de que una piedra impactara contra el cristal de la cabina del piloto en torno a las 10 horas, dejándolo completamente destrozado. El incidente se ha producido cuando la aeronave ya se encontraba en la pista, con los motores calentando y preparada para iniciar el despegue.

Según ha relatado a OKDIARIO una de las pasajeras del vuelo, el piloto frenó la maniobra en el último momento y comunicó a los ocupantes que debían regresar a la terminal. El motivo: unos operarios que realizaban labores de desbroce de maleza en las inmediaciones de la pista habrían hecho saltar una piedra que golpeó el parabrisas de la cabina.

«Estábamos en la pista de despegue, preparados para salir, el piloto calentando los motores, y de repente vemos que va parando», explica la testigo, que describe el desconcierto inicial entre los pasajeros ante la falta de información sobre lo ocurrido y sus posibles consecuencias.

«Estaba totalmente destrozado»

En un primer momento, el piloto trasladó a los pasajeros que el cristal podría ser reparado, pero al desembarcar, la propia pasajera pudo comprobar la magnitud del daño. «Cuando hemos salido, lo hemos visto, estaba totalmente destrozado. «El cristal ha tenido que ser una piedra bastante grande», relata.

La pasajera apunta además a la sequedad del terreno como posible factor agravante, según lo que el propio piloto trasladó a los ocupantes de la aeronave: la falta de humedad en la maleza facilitaría que las piedras salten con más fuerza al ser golpeadas por la maquinaria de desbroce.