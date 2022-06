Illa dice ahora que «carecía de datos» que avalaran que el confinamiento era la «decisión correcta»

El ex ministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, ha reconocido que el Gobierno de Sánchez «carecía de datos» que avalaran que el confinamiento decretado en febrero de 2020 fuera la decisión correcta para intentar contener la pandemia del Covid-19. «Hubo cosas que se podían haber hecho de otra manera y que el paso del tiempo ha hecho ver que no eran del todo correctas», ha asegurado.

«La gestión de la pandemia se realizó con un respeto escrupuloso a la legislación», ha puntualizado Illa este martes durante su participación en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), en Zaragoza. El Tribunal Constitucional llegó a declarar inconstitucionales los dos estados de alarma que decretó el Ejecutivo al que pertenecía Illa.

El que fuera titular de Sanidad ha remarcado que «los momentos más complicados» de la pandemia «fueron los iniciales» porque «había mucha incertidumbre» y no había «una idea clara de la dimensión». «El Gobierno tuvo que tomar medidas rápidas con información incompleta», ha admitido el actual primer secretario del PSC.

En este sentido, Salvador Illa ha defendido la labor del Gobierno de Sánchez porque, a su juicio, actuó con «decencia» y no fue «ni mejor ni peor» que los países de su entorno. «El paso del tiempo ha ido dando la perspectiva de que no lo ha hecho tan mal, no ha ido tan mal», ha explicado.

«Todos los sistemas de gobernanza del mundo se vieron tensionados y se creó un clima de mucha complicidad. Todavía hay fallecidos diarios, por lo que esta carpeta no se puede archivar», ha zanjado el dirigente socialista.

PSC

Illa fue ministro de Sanidad desde enero de 2020 hasta enero de 2021. Dejó el Ejecutivo de Sánchez para que fuese el candidato del PSC a las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero de 2021, en sustitución de Miquel Iceta. Su sustituta en el Gobierno fue Carolina Darias e Iceta es el actual ministro de Cultura.

Sánchez quiso aprovechar la popularidad con la que gozaba Illa para ganar los comicios catalanes. El PSC acabó como primera fuerza política en Cataluña, empatando a 33 escaños con ERC. Illa es jefe de la Oposición en la Cámara regional debido a que Pere Aragonés (ERC) gobierna en coalición con JxCAT y el apoyo externo de los antisistemas de la CUP.