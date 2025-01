Illa amordaza a Vox: multa a Garriga por desear «que Cataluña siga siendo Cataluña, no Marruecos»

La Generalitat de Cataluña de Salvador Illa ha puesto a funcionar la maquinaria de la censura a través de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, y ha comunicado al presidente de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, una multa de 900 euros por desear en redes sociales «que Cataluña siga siendo Cataluña, no Marruecos ni Argelia».

Así lo ha denunciado el también secretario general de la formación a nivel nacional, que señala que la sanción administrativa se le impone desde el Gobierno catalán “por defender a Cataluña frente al islamismo”.

Garriga ha recibido una notificación de esa Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación creada para perseguir a quienes critiquen la inmigración en Cataluña, uno de los problemas que más preocupan a los catalanes según las encuestas de opinión. En esa comunicación oficial se le comunica la intención de sancionarlo por un mensaje publicado en Twitter. En dicho mensaje decía: “Queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, ni Marruecos ni Argelia. Por eso hay que elegir: o leyes nacionales o leyes islámicas”.

Ante esta situación, el líder de Vox en Cataluña ha expresado su indignación al considerar que “afirmar que Cataluña debe seguir siendo Cataluña se ha convertido en motivo de persecución y castigo por parte de la Generalitat”.

No obstante, ha dejado claro que continuará repitiendo este mensaje “tantas veces como sea necesario. No tenemos por qué aceptar culturas que atentan contra la dignidad de las mujeres, que buscan imponernos una ideología político-religiosa y que desprecian nuestra forma de vivir y relacionarnos”.

Por esta razón, ha anunciado su intención de emprender acciones legales “contra esta injusticia” y ha asegurado que “vamos a vencerlos. Están más inquietos que nunca porque saben que estamos avanzando. Recuperaremos Cataluña para que siga siendo Cataluña y no se transforme en Marruecos o Argelia”.

La Generalidad de Cataluña del señor Illa me expedienta por decir que quiero que «Cataluña siga siendo Cataluña, ni Argelia ni Marruecos».

Que me multen las veces que haga falta:

No quiero que Cataluña sea Argelia ni Marruecos.

No quiero menús halal.

No quiero a las mujeres… pic.twitter.com/ifhzvQNoUV

— Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) January 9, 2025