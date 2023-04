Los precios de los alimentos se encuentran en una escalada que parece no tener fin. A lo largo de 2022, cuatro de cada diez alimentos encarecieron sus precios más de 30%. Desgraciadamente, esos precios que nos parecían desorbitados no habían llegado a su tope. Siguen sin haberlo hecho. Un estudio elaborado por OCU demuestra que 3 de cada 4 españoles no compran ya de manera recurrente carne o pescado. “Cosas que antes eran habituales, ahora son un lujo”, nos cuenta Ileana de la Iglesia, directora de comunicación de OCU. Estamos pagando productos básicos a un 45% más que hace un año.

El pasado mes de febrero, los alimentos y bebidas no alcohólicas se habían encarecido un 16,6% en comparación con febrero de 2022, en marzo un 16´5%, una variación interanual récord que no se había observado en los últimos veinte años. Si recordamos, el primer día de este 2023, el Gobierno eliminó el IVA de los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y en los que lo tenían del 10% como los aceites, incluido el de oliva, y las pastas, lo bajó al 5% el IVA. Una bajada que no se puede notar dado que, el mismo día 1 de enero de 2023 que se reducía el IVA, se empezaba a recaudar el impuesto al plástico (el único gravamen de este tipo en Europa).

Tanto fabricantes como distribuidores de alimentos tienen que pagar 0,45 céntimos por kilogramo de este material. Una manera muy buena para el Gobierno de compensar lo que va a dejar de recaudar: pierde 661 millones de euros con su medida de rebaja del IVA, pero ingresará en las arcas cerca de 690 millones de euros. Lo malo es que ese impuesto se termina repercutiendo en el precio de los alimentos, de manera que algunos están incluso más caros.

Esta inflación en los alimentos básicos ha afectado a los ciudadanos en sus hábitos de consumo. De hecho, la OCU (en base a un estudio que ha realizado en colaboración con otras tres asociaciones europeas de consumidores a 5.268 personas) estima que el 90% de las personas los han cambiado para hacer frente a la subida de los precios, dejando de consumir determinados productos o sustituyéndolos por ofertas o las marcas blancas. También se ha reducido el consumo de los productos frescos, como las frutas y verduras (18 %), además de la carne y el pescado (32 %) mencionados al principio.

Como efecto inverso, se ha incrementado el consumo de los alimentos envasados y congelados (28 %). Si miramos los precios actuales, entre los que más se han encarecido frente al año pasado se cuentan el azúcar (52,6%), la mantequilla (39,1%), las salsas y condimentos (33,8%), el aceite de oliva (30,5%), la leche entera (33,2%), el aceite de girasol (32,1%), los productos de panadería (28,2%), las harinas (28,1%), los huevos (27,2%), los yogures (26,7%), el queso (20,5%) y el arroz (19,6%).

Ileana de la Iglesia dice claro que a la OCU no le salen las cuentas. “No creemos que se tengan que mantener estos precios tan elevados de productos básicos”, afirma mientras pide transparencia. “Creemos que el Gobierno no está haciendo la investigación necesaria para saber quién es el causante de que los precios sigan tan elevados. Hay que poner foco en todos los eslabones de la cadena alimentaria, a ver si hay alguno que se lo está llevando a su bolsillo”. Deja claro que el Ejecutivo central debería investigar y analizar a todos los actores e interponer las demandas y sanciones que correspondan.

La propia ministra Nadia Calviño admitía esta semana que los precios de los alimentos están descontrolados. Sólo basta con escuchar las advertencias del Banco de España que, después de revisar su previsión de inflación promedio de los alimentos para 2023, alerta de que el precio de los alimentos podrá subir de media un 12,2% este año. Atrás quedó el 7,8% pronosticado el pasado mes de diciembre.

Lo cierto es que las perspectivas son poco esperanzadoras. Hace apenas unas semanas, el organismo estadístico alemán anunciaba que en el mes de febrero se habían sufrido incrementos en los precios de los alimentos del 21,8%. A esto le podemos sumar las sensatas reflexiones del economista Niño Becerra que advierte de que “los precios de los alimentos van a continuar subiendo debido a que los costes industriales asociados a los alimentos, aún no se han trasladado en su totalidad”.

Hablamos con la OCU que señala que el sobrecoste de la cesta de la compra suma ya 924 euros y, según los cálculos que han realizado, estiman que podría superar los 1.000 euros extra a final de año. Un dato que dispara la angustia de muchas familias que no consiguen llegar a final de mes en este momento. Conviene recordar en este punto que en España se ha producido un aumento significativo del número de hogares que atraviesan dificultades económicas, pasando en los últimos meses del 23% al 35%. El 60% de ellos se ven obligados a recurrir a sus ahorros para llegar a final de mes; los que no tienen ahorros, han tenido que pedir dinero a familiares y amigos (32%) o solicitar un préstamo al banco (18%).