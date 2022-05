Vuelan los cuchillos en las trincheras mediáticas de Podemos. El ex líder de la formación, Pablo Iglesias, ha acusado al presentador de Todo es Mentira, Risto Mejide, de ir al trabajo bajo los efectos de las drogas. El ex vicepresidente del Gobierno, hoy arrumbado en un podcast de Público, el diario de su mecenas, el multimillonario separatista Jaume Roures, ha llamado «oso panda» a Mejide en referencia a sus marcadas ojeras que según Iglesias serían producto de consumir drogas. Mejide no tardó en responderle: «No me he metido una raya de coca en mi vida, ¿a qué le estás dando tú?».

A Iglesias no le cayó nada bien que el pasado viernes en Todo es Mentira le llamaran «el emérito de Podemos», «coleta perilla» y «uruguayo de palo», burlándose de su nueva afición al mate. Y ya se sabe que el recadero de Hugo Chávez nunca ha llevado bien las críticas. Incluso cuando vienen de quien fuera uno de sus máximos defensores. También llamó la atención que ni Ana Pardo de Vera (directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de Público) ni Marta Flich, dos colaboradoras entregadas a la causa podemita que estaban en plató ese día, salieran en su defensa.

Nos alegra saber que Risto Mejide sigue @LaBasePublico con interés. Tanto que ayer le dedicamos una canción 😏🐼 pic.twitter.com/C0v7nyTRPW — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 29, 2022

En venganza, Iglesias respondió desde La Base, podcast que presenta en Público TV, dedicándole a Risto la canción Oso panda del grupo Lendakaris Muertos. «Te llaman oso panda. ¿Por qué? Por las ojeras, ojeras, ojeras farloperas», dice la letra. «Para ocultar esas ojeras, las de oso panda, hacen falta unas gafas de sol como las que llevas, Risto. ¡Tú sí que vales!», le dijo Iglesias entre las risas de sus colaboradores.

Mejide, que no gana para disgustos desde que hizo el ridículo atacando a un periodista de OKDIARIO al que la justicia acabó dando la razón, reaccionó en Twitter tachando a Iglesias de «mentiroso» y «cobarde» por haberlo mencionado sin etiquetarlo «para lanzar acusaciones así de falsas y así de graves».

La respuesta de Mejide

Mate en mano y con la música de Cocaine, de Eric Clapton de fondo, Mejide respondió apenas comenzar su programa este lunes: «Es curioso que diga esto de consumir droga, a mí que no me he metido una raya de coca en mi vida, además de haber tenido la triste experiencia de vivirla de cerca por un familiar y me ha dado siempre mucho miedo la droga. Pero, eso es un tema personal y si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Eso no es acaso una intromisión del emérito de Podemos en mi vida privada?», afirmó.

«¿Prefieres que hablemos de tu vida privada en vez de hablar de los temas de los que hablamos aquí cada día? ¿Por qué vas a mi vida privada? ¿Pretendes encontrar algo tan mítico como ese mensaje que sí encontraron en la tuya: ‘La azotaría hasta que sangrase’?», dijo en referencia a los chats de Telegram destapados por OKDIARIO en los que Iglesias hizo sádicos comentarios sexuales sobre la periodista Mariló Montero.

«Te voy a ahorrar la investigación. Aquí no tenemos funcionarios del Estado que nos hagan de niñera, ninguno de nosotros vivimos en un casoplón en Galapagar, a nosotros no nos financian dictaduras ni teocracias, mientras vamos dando clases de democracia a los demás. Lo que sí empezamos a dudar es que lo que lleves en esa matera sea mate, porque, ya sabes lo que dicen, ‘cree el ladrón que todos son de su condición’», continuó Risto.

Mejide remató su intervención dejando en el aire una velada acusación sobre Iglesias: «Así que lanzo otra pregunta, Pablo: si cuando no te gusta lo que te dicen, la única explicación que eres capaz de argumentar es que los demás somos unos drogadictos, ¿a qué le estás dando tú, Pablo? ¿Qué es lo que tú te metes?».