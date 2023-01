«Saludos al espionaje ruso que seguro que me está escuchando», dijo Josep Borrell el viernes en el Teatro Real de Madrid, en el homenaje que reunió a representantes de los Gobiernos del PSOE, desde el de Felipe González hasta el de Pedro Sánchez, y a ex políticos y personalidades, también empresarios, abogados y militares, de otros colores. Los apoyos que concita Borrell no son los de Sánchez.

El exministro del PSOE y actual Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior recibió el Premio Nueva Economía Forum 2022 en un Teatro Real lleno, en un acto abierto con el himno de España y cerrado con la Oda a la Alegría de Beethoven, durante el que, en un par de ocasiones, se escucharon gritos de ¡Viva España!.

«Parecían otros tiempos», coinciden en destacar varios de los asistentes al acto con los que ha contactado este diario. Se vivió entre las paredes del Teatro Real, cuentan, a pesar de todo, un ambiente de concordia, que a algunos recordó el que se respiraba en los años de la Transición. Parecía otro PSOE.

Nada que ver con el ambiente que se vivió un día antes en Barcelona, en la cumbre hispano francesa, en el encuentro entre Macron y Sánchez, en el que el independentismo catalán reventó el acto. O el de un día después en Madrid, ayer sábado, con decenas de miles de personas ocupando el centro de la ciudad en protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Los apoyos que concita Borrell desde luego no son los de Sánchez.

Además de la vicepresidenta Nadia Calviño también asistieron al homenaje el exministro de Sanidad y actual jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, o el exsecretario de la OTAN Javier Solana.

Igualmente quisieron estar presentes en el acto el exministro de los Gobiernos de Adolfo Suárez, de Calvo Sotelo y también de Arias Navarro, Rodolfo Martín Villa, así como uno de los fundadores de Izquierda Unida, Ramón Tamames. El hijo del presidente Adolfo Suárez, Adolfo Suárez Illana, quien a finales del pasado año anunció que abandonaba la política, también asistió.

Aplaudieron a Borrell el recién nombrado presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, así como el consejero delegado del grupo Endesa, José Bogas.

Ni para Pedro Sánchez tiene Conde-Pumpido palabras como las que expresó el viernes hacia Borrell: «Difícilmente podría uno encontrar en cualquier otra persona desde la experiencia técnica a la humanística, desde la científica a la académica, desde la política a la social», como en el premiado, afirmó el nuevo presidente del Tribunal Constitucional y exfiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero.

Difícil imaginar a la ministra Calviño referirse hacia su jefe Pedro Sánchez con el cariño con el que lo hizo el viernes hacia su amigo Josep Borrell, al que en todo momento llamó Pepe.

«Como española es un orgullo y un privilegio contar con personas de tu experiencia y compromiso sirviendo a nuestro país y también a la Unión Europea», dijo la Vicepresidenta del Gobierno. Calviño excusó la ausencia de Sánchez al acto «pero envía un cariñoso saludo y todo su aprecio y afecto».

Hay que armar a Ucrania

Borrell denunció el viernes en el Teatro Real de Madrid la «destrucción sistemática» de Ucrania. El Alto Representante de la UE no se andó con circunloquios. «Hay que dotar a Ucrania de las armas necesarias no sólo para rechazar, como están haciendo, sino también para recuperar terreno».

Ucrania necesita «armas pesadas, los tanques de combate que ha solicitado», defendió Borrell. «No podemos ayudar a Ucrania solamente para que resista. Hay que ayudar a Ucrania para que gane esta guerra».

Tras el homenaje, varios de los asistentes optaron por ir caminando al hotel Ritz, donde se volvieron a reunir para comer, disfrutando de un viernes despejado y soleado en la capital.