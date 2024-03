El hombre que asaltó la sede del PSOE con una excavadora solicita acogerse a la Ley de Amnistía

El hombre que reventó la puerta de la sede del PSOE de Almendralejo (Badajoz) ha solicitado, a través de su abogado, acogerse a la Ley de Amnistía por los hechos cometidos. Según su representación legal, el joven, cuya identidad se mantiene en reservas «por motivos de seguridad», fue detenido acusado de haber utilizado una excavadora para irrumpir en la sede del Partido socialista en un acto de protesta.

«La defensa sostiene que debería tener el mismo derecho a acogerse a la Ley de Amnistía que los separatistas catalanes, ya que la exclusión de otros grupos vulnera el principio de igualdad ante la Ley. Si el joven realizó la acción delictiva para protestar contra la política llevada a cabo por el gobierno de España amnistiando a quienes han vulnerado el Ordenamiento Jurídico y han sido condenados por el Tribunal Supremo, debería tener el mismo derecho de acogerse a la misma y ser exonerado de responsabilidad penal», ha comunicado su letrado.

Asimismo, el abogado del detenido considera que la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía por parte del Gobierno del PSOE «es contraria al Derecho de la Unión Europea y atenta contra el principio de igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos». «Este derecho ha sido reconocido en los principales instrumentos jurídicos del Derecho de la Unión. Por ello, vamos a solicitar que se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie al respecto», ha apuntado.

Cabe decir que cuando se produjo el suceso el PSOE de Extremadura denunció los hechos a través de sus redes sociales donde lo calificó como «lamentable». «Esperamos que lo aclaren las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Afortunadamente, solo ha habido daños materiales», resaltó.

📸 Así amanece la sede del PSOE de Almendralejo en una de las avenidas más concurridas de la ciudad. ❌ Un hecho que calificamos de lamentable y del que esperamos que lo aclaren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Afortunadamente, solo ha habido daños materiales. pic.twitter.com/QTX1RfK3xW — PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) March 12, 2024

Fue el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien avisó de los hechos sobre las 7:00 horas de la mañana del día 12 de marzo. Quintana condenó el acto, además de asegurar que le había provocado un sentimiento de «rabia y frustración».

«Han atacado la casa del pueblo de Almendralejo», lamentó la secretaria general de la localidad, Piedad Álvarez, quien hizo «un llamamiento a la calma y a la tranquilidad porque no es bueno el ambiente de crispación que estamos viviendo en Extremadura».

«Si lo que querían era robar, no lo han conseguido porque tenemos una doble puerta que no han podido traspasar», destacó Álvarez. «Una cosa es que cada uno tenga su ideología y otra cosa es el odio y la violencia, que nunca está justificada», ha concluyó.

Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, tachó el ataque a la sede del PSOE en dicha localidad como «un auténtico atentado» y un «delito de odio» y, en relación al cual, señaló que no es juez pero que la persona que presuntamente lo ha llevado a cabo y que fue detenida tiene «un perfil de la ultraderecha más radical» y lo ha hecho «conscientemente».

«Menos mal que tenemos dos puertas allí en la sede, que si no se mete dentro y la destroza, ¿no?», apuntilló el regidor socialista, para quien «no se trata de ni una gamberrada ni un acto vandálico cualquiera» sino que «esto es un auténtico atentado y es un delito de odio».

Así lo señaló a preguntas de los periodistas por dicho ataque, al hilo del cual explicó que «hasta por ejemplo Vox ha relacionado esto con las mascarillas» en alusión, sin citarlo, al hallazgo en unos almacenes en el Palacio del Vino de Almendralejo de miles de mascarillas de 2020 con carteles del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y etiquetas de «no utilizar».

«No sé qué tiene que ver una cosa con la otra», admitió, para remarcar que este tipo de asuntos no se pueden tomar «a broma» y que en los partidos políticos «habrá gente indeseable, habrá opiniones con las que no se esté de acuerdo o acciones», y que para eso están las manifestaciones legales, pero que esto se trata de «un atentado» que no se debe «permitir», porque «al final» los partidos, como señaló la presidenta de la Junta, María Guardiola, son «un poco el pilar de la democracia».