La hija del testigo trabajará en un área en la que controlará el empleo público de la Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz ha recolocado a Margarita Suárez Villalba, hija de uno de los testigos en el juicio a David Sánchez —hermano del presidente Pedro Sánchez—, a un área estratégica dentro de la administración provincial donde controlará el empleo público. Este movimiento llega a poco más de un mes del juicio en el que David Sánchez está procesado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Margarita Suárez Villalba, funcionaria de carrera en la institución, ya ocupaba funciones como secretaria del Consejo de Administración del consorcio provincial de extinción de incendios (CPEI). Sin embargo, ha sido trasladada desde el Área de Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio al Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, departamento con competencias directas en la gestión del empleo público.

En su nuevo puesto, desempeñará funciones como técnica asesora jurídica económica. Este departamento, anteriormente conocido como Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, guarda además una vinculación directa con su padre, José Ramón Suárez Arias, quien fue jefe de servicio en dicha área.

El cambio ha sido formalizado mediante una resolución firmada por Ramón Díaz, quien también figura como testigo en el mismo procedimiento judicial.

Tanto Margarita Suárez como su padre han mantenido una relación cercana con el PSOE en Extremadura. Según diversas fuentes, su progresión dentro de la administración pública habría estado acompañada de esta vinculación política.

Margarita Suárez ha participado activamente en estructuras del partido, formando parte de Juventudes Socialistas de Extremadura y ocupando actualmente el cargo de secretaria de Administración en la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Badajoz.

Su padre, José Ramón Suárez Arias, está citado a declarar como testigo el próximo 1 de junio. Durante la instrucción del caso, el juzgado habría encontrado dificultades para localizarle debido a datos de contacto desactualizados.

El testigo recibió recientemente una subvención de 3.000 euros procedente de fondos europeos, gestionada por la Junta de Extremadura, destinada a la rehabilitación de su vivienda en marzo de 2026.