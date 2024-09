El eurodiputado Esteban González Pons (PP) aseguró que la moción del Parlamento Europeo que reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela iba «firmada solo por el grupo de Meloni y por el Grupo Popular» y no por Vox. «No hemos podido meter al grupo de Vox y no hemos podido meter a liberales ni socialistas», precisó González Pons, que también es vicepresidente del Parlamento Europeo. Estas declaraciones, como explica el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch a OKDIARIO, no se ajustan a la realidad, ya que Vox sí votó a favor y formó parte de la propuesta. Tertsch va más allá y recuerda que la candidata del PPE y presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «no ha dicho ni una palabra sobre Venezuela desde las elecciones, ni ha felicitado a Edmundo González Urrutia, ni ha condenado las detenciones y muertes de los opositores a Maduro».

Además, Tertsch presentó en nombre de Patriotas por Europa (PfE) la propuesta de resolución común que implicó el reconocimiento de Edmundo González como presidente venezolano. El problema -explica Tertsch- viene porque al PP le hubiera gustado que esta resolución la apoyaran los socialistas, los verdes y los liberales Renew, «que no son liberales sino socialistas que siempre votan con la izquierda» pero es que les da vergüenza votar con Patriots porque creen que «la única derecha son ellos».

«Pons sabía perfectamente que Vox había apoyado esa moción. Lo que pasa es que ellos tienen pánico a lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que ha habido una mayoría a la derecha (el ECR de Meloni, Patriots for Europe…) que se ha visualizado. Querían aguar la resolución para ver si entraba Renew -los liberales estos de Macron- con los que el PP se siente más cómodo. Entonces ellos hasta el último momento han tratado de buscar alguien que se les que se les acercara. Pero, como los socialistas están atados por sus compromisos con la dictadura criminal de Maduro, no consiguieron ese apoyo que es el que ellos realmente buscaban», explica.

Tertsch apunta también a la jefa del PPE, Ursula von der Leyen, que no ha dicho ni una palabra sobre Venezuela tras el fraude de Maduro. «Es una cosa muy, muy curiosa. El PP se quiere arrogar una resolución que tiene cosas suyas, pero también de Vox, de Meloni y otros. Vox ha sido quien ha llevado la voz cantante incluso atrayendo el apoyo de la Alternativa para Alemania, la segunda fuerza política hoy en ese país. Pero el PP prefiere hacer un cordón sanitario a todas estas fuerzas que están a su derecha y sin las cuales esta resolución no hubiera salido».