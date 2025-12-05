El Gobierno deja tirados a más de 100 viajeros en Extremadura en plena campaña electoral

El Gobierno deja tirados a cientos de viajeros de Renfe en Extremadura en plena campaña electoral. En concreto, se trata de un incidente técnico que ha obligado este viernes a interrumpir el servicio del tren Regional Express 17026 que cubría la ruta entre Cáceres y Atocha Cercanías.

El convoy, que tenía previsto llegar a su destino a las 17:33 horas, ha quedado inmovilizado en Navalmoral de la Mata debido a una avería que ha impedido continuar la marcha.

Los pasajeros han recibido un mensaje oficial de la compañía Renfe informándoles de la situación. «Como consecuencia de una incidencia técnica, tu tren Regional Express 17026 no puede reanudar la marcha», reza el comunicado enviado por SMS a los viajeros afectados.

Fuentes consultadas aseguran que se les ha informado de un fallo en locomotora diésel, ya que la línea ferroviaria de Renfe no está ni electrificada.

El incidente ha generado malestar entre los pasajeros, que han expresado su frustración por las deficiencias del servicio ferroviario en Extremadura. «Esto es el tercer mundo», explica Tomás, uno de los viajeros que se ha quedado tirado por culpa de Renfe.

El mensaje oficial enviado por Renfe concluye con la fórmula «Gracias por tu comprensión. Información oficial de Renfe», un cierre que contrasta con la irritación expresada por algunos de los usuarios atrapados en Navalmoral de la Mata.

Transbordo en autobús

Renfe ha anunciado que procederá «en breve» a realizar un transbordo en autobús para que los pasajeros puedan continuar su viaje por carretera. El mensaje oficial solicita comprensión a los usuarios y les invita a comunicarse con el personal de a bordo si tienen previsto enlazar con otro tren o medio de transporte.

Los viajeros con conexiones programadas tienen derecho a recibir asistencia especial del personal ferroviario para reorganizar su itinerario. En casos de retrasos significativos, la normativa europea de derechos de los pasajeros contempla compensaciones económicas en función del tiempo perdido.

Una espera incierta

La avería se ha producido en un punto neurálgico de la línea ferroviaria que conecta Extremadura con la capital. Navalmoral de la Mata actúa como nudo de comunicaciones entre ambas regiones.

Mientras se organizaba el dispositivo de autobuses, los pasajeros han permanecido en la estación de Navalmoral de la Mata aguardando instrucciones. La incertidumbre sobre la duración del retraso y la hora real de llegada a Madrid ha generado ansiedad entre quienes tenían compromisos urgentes en la capital.

Un viaje que debía durar menos de cuatro horas se ha convertido en una odisea cuyo desenlace depende ahora de la llegada de unos autobuses que transportarán a viajeros hastiados por carreteras comarcales hasta la estación de Atocha. En los próximos días también podrá haber más incidencias debido a huelgas que están organizando empresas vinculadas a Renfe.

Deficiencias de Renfe

La línea férrea entre Extremadura y Madrid ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo de los años por sus carencias en términos de velocidad, frecuencia y fiabilidad. Mientras otras comunidades autónomas han visto modernizadas sus conexiones con la capital mediante trenes de alta velocidad, Extremadura continúa dependiendo en gran medida de servicios regionales convencionales.

El Regional Express 17026 forma parte de la red de trenes de Media Distancia de Renfe, que conecta poblaciones medianas con las grandes ciudades. Estos servicios, aunque más lentos que el AVE, resultan fundamentales para la vertebración territorial y la movilidad de miles de ciudadanos que carecen de alternativas viables.

La avería registrada este jueves pone de manifiesto el estado de la infraestructura ferroviaria y del material rodante que opera en estas líneas secundarias. Los trenes regionales suelen contar con composiciones más antiguas que las empleadas en servicios de alta velocidad, lo que incrementa la probabilidad de incidencias técnicas.

Este tipo de incidencias no resultan infrecuentes en las líneas de Media Distancia, aunque cada nuevo caso reaviva el debate sobre la necesidad de inversiones que modernicen las infraestructuras ferroviarias en las regiones menos favorecidas del país. El contraste con los servicios de alta velocidad, donde las averías son excepcionales, alimenta la sensación de agravio comparativo entre los ciudadanos extremeños.

La jornada del 5 de diciembre de 2025 quedará en la memoria de los pasajeros del Regional Express 17026 como un nuevo ejemplo de las carencias del sistema ferroviario español cuando se aleja de los grandes ejes de comunicación.