El Sindicato de Inquilinas arremetió contra las políticas de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apenas unos días antes del desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana fallecida unos días después de ser desalojada a los 87 años de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro. «El Gobierno tenía un dossier para solucionar el problema de Maricarmen desde octubre de 2025», se quejó la portavoz de la organización, Alicia del Río, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El Sindicato respondía de esta manera a una intervención de la política socialista desde su sillón azul del Congreso —asientos reservados a los ministros—. Rodríguez había exigido a los políticos del PP que condenaran «la actitud» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por «utilizar los fondos públicos para comprarse un ático».

La ministra pidió desde la Cámara Baja a la líder del PP de Madrid que «atienda a personas como Maricarmen que van a ser desahuciadas por la inacción» que Rodríguez atribuye al Gobierno de la dirigente popular.

Del Río fue especialmente dura con la ministra del PSOE: «Isabel Rodríguez ha tenido encima de la mesa desde octubre de 2025 un dossier para solucionar el problema de Maricarmen».

Críticas por «culpar a Ayuso»

«Ahora utiliza su dolor para culpar a Ayuso», reprobó la portavoz del Sindicato de Inquilinas. Y le afeó todo ello «mientras» la responsable de Vivienda «se niega a tramitar un real decreto que podría paralizar su desahucio».

El choque entre el Sindicato de Inquilinas y el Ministerio de Vivienda viene de largo. Un grupo de representantes de la organización hizo un escrache a Rodríguez porque no está haciendo nada por paralizar el desahucio de Maricarmen. El Sindicato de Inquilinas de Madrid le reprochó que «no está haciendo nada para paralizar este desahucio». Además, las manifestantes insistieron en que «el Gobierno no ha contestado a ninguna de las soluciones que han propuesto para que esta mujer no se quede en la calle».

Le acusaron de «matar» a la inquilina por «las leyes rentistas de su Gobierno». «¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a colocar del lado de la especulación otra vez o va a paralizarlo?», le gritaron desde la zona de asientos.

Unas acusaciones, a las que la ministra de Vivienda respondió que era «un debate muy importante» y que el Sindicato de Inquilinas «sabe lo que estamos haciendo». No obstante, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, le ha respondido que «usted no está haciendo nada» y ha acusado a su partido de mandar a una concejal a «mentir» a Maricarmen «en su casa».

Giro desde el desahucio

Sin embargo, tras el desahucio de Maricarmen, la crítica cambió de rumbo. El propio sindicato dirigió una de las protestas contra la vivienda en la que residió Ayuso y cargó en un comunicado contra la presidenta: «Ayuso gobierna para los fondos y, mientras tanto, se ríe en nuestra cara comprándose con nuestro dinero un ático. El ático de Ayuso es para Maricarmen. El dinero público es para todas».

Además, la propia Del Río atacó a Ayuso y defendió la acampada en la madrileña Puerta del Sol en Antena 3. La portavoz afeó a la presidenta que pusiera en marcha «una feria inmobiliaria para que vengan más especuladores, que es lo que tuvimos la semana pasada y por lo que protestamos». «Ha convertido nuestra región en un paraíso de especuladores», añadió.