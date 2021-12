El Gobierno de Pedro Sánchez asume que no necesita un plan de contingencia ante un posible apagón alegando que esos supuestos «no se han producido». Así lo asegura en dos respuestas parlamentarias tras ser interpelado sobre los preparativos que está llevando a cabo el Ejecutivo ante el hipotético escenario, advertido por las eléctricas, de que se produzca un desabastecimiento de gas y materias primas en 2022 que degenere en un apagón.

«La pregunta planteada asume un apagón para finales del mes de enero de 2022 motivado por la hipotética falta de entrada de gas, situación que no se ha producido y cuya valoración, por tanto, no cabe realizar», se despacha el Gobierno ante la pregunta del PP en la que se cuestionaba si los ministros de Sánchez contaban con algún tipo de plan para evitar un «previsible apagón».

El PP advertía que las compañías eléctricas «prevén un apagón para finales del mes de enero de 2022, motivado por la falta de entrada de gas», e instaban al Gobierno a «garantizar que no cese la producción en España como consecuencia de la falta de gas o de los altos precios de la energía». Esto último hace referencia a los avisos de la industria intensiva sobre las devastadoras consecuencias que tendrá no rebajar la factura eléctrica.

El Gobierno, sin embargo, asume que no es necesario un plan de contingencia ante algo que «no se ha producido», a pesar de que otros países (como Austria) y algunas comunidades autónomas españolas ya preparan estrategias para, en caso de que ocurra un apagón, minimizar su impacto.

El Ejecutivo de Sánchez responde en iguales términos a otra pregunta, presentada por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, en la que plantea «la posible recuperación de centrales nucleares desmanteladas» y «las medidas de prevención de posibles ‘apagones’.

El plan de Madrid

Entre las regiones que ya han comenzado a trabajar en su propia estrategia de contención ante un hipotético apagón está la Comunidad de Madrid.

Según desvela OKDIARIO, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo sobre la mesa el jueves pasado un informe interno que advierte sobre la posibilidad real de un «apagón general y una crisis de desabastecimiento a gran escala». El informe recomienda la creación urgente de un Plan de Contingencia ante tal situación. La decisión de aprobarlo se pospuso a última hora.

El informe interno restringido, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que «un apagón a gran escala en el territorio europeo no sólo no es una idea descabellada, sino que las autoridades de algunos países están trabajando con seriedad en planes de emergencia o contingencia que hagan frente a una eventualidad que los expertos no descartan».

En ese informe se admite abiertamente «la posibilidad de que, como consecuencia de posibles desabastecimientos energéticos, se produzca un apagón a gran escala en el territorio europeo».

El documento de 10 páginas señala que tal situación «no sólo no es una idea descabellada, sino que las autoridades de algunos países están trabajando con seriedad en planes de emergencia o contingencia que hagan frente a una eventualidad que los expertos no descartan».

Y añade, entre otras cosas, que «a este desabastecimiento energético, y en gran medida a consecuencia suya, se suma la posibilidad de un desabastecimiento de productos de primera necesidad para la población, como los alimentos, componentes electrónicos para la industria y otros materiales que forman parte de las necesidades básicas para un funcionamiento normalizado de nuestra sociedad».