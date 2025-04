El palo a los jubilados es oficial: te van a bajar la pensión si estás en esta lista

Si eres jubilado, puedes estar tranquilo: tu pensión contributiva no bajará en todo el año 2025. En los próximos meses sí que es posible que se reduzcan los ingresos de las personas que pierdan el complemento a mínimos, que es una ayuda que ofrece la Seguridad Social a los ciudadanos que no llegan a la pensión mínima establecida por la Administración. Así que las personas que superen unos ingresos de 9.193,00 euros sí podrán perder parte de esta prestación con la que se intenta ayudar a las personas que están en una situación más vulnerable. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el complemento a mínimos y lo que influye en la pensión de los jubilados.

«Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el IRPF y computados conforme a lo establecido en el artículo 59 LGSS, cuando dichas rentas excedan de 9.193,00 euros al año». Así informa la Seguridad Social sobre el complemento a mínimos que podrán recibir las personas que no superen unos ingresos extra de 9.193 euros si no se tiene cónyuge a cargo, o 10.723 euros si se tiene cónyuge a cargo. Estos ingresos pueden ser derivados de rentas de trabajo, de capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2,1 millones de personas en España son beneficiarias del complemento a mínimos, siendo 1,2 millones perceptores de la pensión de jubilación. Así que los jubilados que superen estos límites de ingresos anuales perderán este complemento a mínimos y verán como su pensión total baja en los próximos meses. Los que no lleguen a la mínima y no superen estos límites podrán seguir recibiendo una cantidad que no está estipulada; irá en proporción de los ingresos.

La pensión de jubilación y el complemento

De primeras, para poder ser beneficiario del complemento a mínimos, no hay que llegar a la pensión mínima estipulada para los jubilados en 2025. Pese a que muchos españoles cumplen con los requisitos de cotización de 15 años para recibir una pensión contributiva, lo cierto es que, a día de hoy, la cuantía total de más de dos millones no llega a la pensión mínima establecida desde el 1 de enero.

Esto se debe al último aumento de entre el 6% y el 9% de las pensiones mínimas que han quedado de la siguiente manera: para los mayores de 65 años, la mínima fijada en caso de tener cónyuge a cargo está fijada en 15.786,40 euros anuales (1.127,60 euros al mes). Para los que no tienen cónyuge, la pensión mínima será de 12.241,60 euros (874,40 al mes) y para los que tienen cónyuge no a cargo será de 11.620 euros al año, que equivale a 830 euros. Así que las personas que no lleguen a esta pensión mínima podrán solicitar el complemento a mínimos. Para solicitarlo también habrá que cumplir con ciertos requisitos:

Tener reconocida una pensión cuya cuantía no alcance la cantidad mínima.

No percibir rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales superiores al límite de ingresos establecido en función de su situación familiar.

Residir en territorio español, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la normativa internacional aplicable.

En lo que respecta a las pensiones de viudedad con cargas familiares, la Seguridad Social también deja claro en su página web que: «Se entenderá por cargas familiares la convivencia del beneficiario con hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad, o menores de 18 años acogidos, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, dividida por el número de miembros que la componen, no supere en cómputo anual el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias».

Así que las personas que cumplan con estos requisitos podrán solicitar el complemento a mínimos para al menos poder llegar a la pensión mínima de jubilación. En caso de superar el límite de 9.193 euros de ingresos, los jubilados dejarán de ser perceptores de esta pensión y verán cómo su pensión de jubilación se reduce. En caso de superar estos ingresos, la Seguridad Social también aclara que se tendrá que comunicar con al menos un mes de antelación.