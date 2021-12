La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se adelanta a Pedro Sánchez y prepara a Madrid ante la eventualidad, este invierno, de un apagón energético general y de problemas de desabastecimiento de productos básicos. Según ha podido saber OKDIARIO, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo sobre la mesa el jueves pasado un informe interno que advierte sobre la posibilidad real de un «apagón general y una crisis de desabastecimiento a gran escala». El informe recomienda la creación urgente de un Plan de Contingencia ante tal situación. La decisión de aprobarlo se pospuso a última hora.

El informe interno restringido, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que, «un apagón a gran escala en el territorio europeo no sólo no es una idea descabellada, sino que las autoridades de algunos países están trabajando con seriedad en planes de emergencia o contingencia que hagan frente a una eventualidad que los expertos no descartan». Y añade, entre otras cosas, que «a este desabastecimiento energético, y en gran medida a consecuencia suya, se suma la posibilidad de un desabastecimiento de productos de primera necesidad para la población, como los alimentos, componentes electrónicos para la industria y otros materiales que forman parte de las necesidades básicas para un funcionamiento normalizado de nuestra sociedad». El informe desgrana, a continuación, el esquema básico del plan que habría de aprobarse.

Ante tal posibilidad y la llegada de la parte más dura del invierno, la idea de la presidenta Ayuso es preparar a Madrid como ya están haciendo algunos países europeos e instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que apruebe un protocolo similar y actualizado para todo el territorio nacional. La Ley de Seguridad Nacional obliga al gobierno de la nación a dirigir la gestión de una crisis de desabastecimiento energético y de productos básicos para la población.

La iniciativa de Sol parte de la «pasividad» de Moncloa -señalan fuentes políticas- «como ocurrió con el covid a principios de 2020». «Madrid no puede esperar a Sánchez. Se trata de prevenir», señalan las citadas fuentes, «aunque luego no ocurra». «Hay mucho en juego si ocurriera», dicen las fuentes. En las últimas semanas, la vicepresidenta y ministra de Energía, Teresa Ribera, ha «descartado» varias veces «con rotundidad» que España pueda sufrir un apagón eléctrico o problemas de desabastecimiento. «Es un tema que podemos descartar de nuestro horizonte de preocupaciones con total rotundidad», ha dicho la ministra en más de una ocasión.

Pero Ayuso quiere tener -por si acaso- los mecanismos de respuesta listos, cuanto menos para Madrid, en el ámbito de sus competencias. De ser finalmente aprobado, el plan de la Comunidad de Madrid se basaría, por lo que ha sabido OKDIARIO y refleja el informe interno y restringido al que hemos tenido acceso, en el PLATERCAM. El Plan Territorial de Protección Civil es un plan para afrontar situaciones o riesgos diferentes como los derivados de las inclemencias invernales (‘Filomena’ fue el último caso) o el propio covid. El PLATERCAM permite una respuesta rápida y coordinada del gobierno autonómico con todos los ayuntamientos de la región, en este caso, frente a la posibilidad de un apagón energético general y/o una situación de desabastecimiento de productos básicos que supongan un riesgo grave para toda la población. La visión técnica del PLATERCAM abarca los distintos escenarios que podrían producirse si se produjera un apagón energético general o una situación de desabastecimiento de productos esenciales para el día a día de los ciudadanos o el funcionamiento de la industria y de la actividad económica en general.

La otra pata del plan de contingencia y respuesta pasaría, según se lee en el informe, por la activación de mecanismos de coordinación con las empresas energéticas y de suministros básicos para activar con urgencia medios de aporte de energía ante un apagón y centros de abastecimiento controlados. La Comunidad de Madrid ha firmado, recientemente, un acuerdo con la CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, para disponer de «maquinaria pesada y otro tipo de recursos, en manos de capital privado, que contribuyan a reducir los riesgos y restablecer las condiciones previas a un episodio de emergencia o inclemencia meteorológica en el menor tiempo posible».

La combinación de un apagón energético y de desabastecimiento de productos básicos con episodios similares a Filomena tendría consecuencias imprevisibles. El informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, dice que «el trabajo de los servicios de emergencias consiste básicamente en prevenir lo imprevisible y en trabajar para evitar o paliar todas las catástrofes, incluso las que nunca jamás han sucedido antes».

Ante la «pasividad» del gobierno Sánchez, la presidenta Ayuso parece querer, salvo sorpresa, ponerse manos a la obra ya y estar prevenida.