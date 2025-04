Sale a la luz el secreto de los penaltis de Vinicius: por este motivo le han parado los dos últimos

Vinicius atraviesa una crisis desde los once metros. El futbolista del Real Madrid ha fallado los dos últimos penaltis que ha disparado con la elástica blanca (en el juego, sin contar las tandas). Antes de estos dos desaciertos, el delantero nunca había errado una pena máxima con los merengues (llevaba un 7 de 7, ahora 7 de 9). Puede ser que su manera de tirarlos deje unas pistas a los porteros rivales. Quizás, esa técnica ha sido aprendida por los guardametas, o por lo menos, por Oblak y Mamardashvili.

En los últimos dos penaltis que tiró Vinicius, el atacante no realizó ninguna filigrana mientras corría. Fueron dos penaltis con una carrera continua, sin intento de amagar. Parece anecdótico, pero es real. El carioca suele realizar unas técnicas para intentar engañar a los guardametas a la hora de tirar. En las 12 penas máximas que facturó Vini, el delantero usó tres técnicas. Las dos que más usa, son la paradita con la pierna derecha y el skeeping. Con las dos técnicas, el brasileño disparó en cinco ocasiones y curiosamente, con cada una falló una vez (ambas fueron con Brasil).

Así tira los penaltis Vinicius

Además, cuando se para con su pierna diestra, prácticamente siempre la cruza. De esta manera, Vinicius marcó en tres ocasiones y falló en una. La única vez que no lo hizo fue contra el AC Milan, con su panenka. Con el skeeping, el carioca abre el pie y no cruza su disparo. Curiosamente, el balance es igual que cuando la cruza. Anotó tres, falló una. La única vez que hizo los pasitos y que cruzó, fue cuando el 7 tiró su primer lanzamiento con la absoluta de Brasil, y enjauló.

No obstante, los dos últimos penaltis de Vinicius, que curiosamente fueron obtenidos por Kylian Mbappé, no fueron de esta manera. El extremo zurdo colocó el balón en los once metros, corrió sin parar hacia él, abrió el pie y falló. En total, el ex de Flamengo tiró 12 penaltis en el juego continuo, anotó ocho y erró otros cuatro. Cuando realiza una de sus dos técnicas, es poco probable que el nativo de Rio de Janeiro falle (80% de éxito).

🎯 He analizado los penaltis de Vinicius. El brasileño ha tirado un total de 12 penaltis (sin contar tandas) en toda su carrera futbolística. Los tira de 3 maneras distintas. 🧵 Abro hilo, pero ya os dejo con el vídeo de todos sus penaltis. pic.twitter.com/RYMYXArLm4 — Ben Fernandes Santos (@benfeerr) April 6, 2025

El desglose de sus penaltis

Marcados:

Guinea (Amistoso con Brasil) – Parada con la pierna derecha, cruzada.

Barcelona (Supercopa de España 2024) – Pasitos, cruzada.

Barcelona (Liga) – Pasitos, abierto.

Bayern de Múnich (Champions League) – Pasitos, abierto.

Las Palmas (Liga) – Pasitos, abierto.

Real Sociedad (Liga) – Parada con la pierna derecha, cruzada.

AC Milan (Champions League) – Parada con la pierna derecha, panenka.

Pachuca (Copa Intercontinental) – Parada con la pierna derecha, cruzada.

Fallados:

Chile (Con Brasil en la sub-20) – Pasitos, abierto.

Venezuela (Eliminatorias para el Mundial 2026) – Parada con la pierna derecha, cruzada.

Atlético de Madrid (Champions League) – Carrera continua, abierta.

Valencia (Liga) – Carrera continua, abierta.

Técnica empleada:

Parada con la pierna derecha y disparo cruzado – tres penaltis marcados, uno fallado (75% de éxito).

Parada con la pierna derecha y panenka – 1 de 1 (100% de éxito).

Pasitos y disparo a pierna abierta – tres penaltis marcados, uno fallado (75% de éxito).

Pasitos y disparo a pierna cambiada – 1 de 1 (100% de éxito).

Disparo en carrera continua – Ningún acierto en dos intentos (0% de éxito).

Total: 8 de 12 penaltis completados, o sea, un 66% de acierto desde los once metros.