Éste es el municipio de Madrid donde te pueden multar si tienes un coche con etiqueta B y C

Desde hace años, los municipios de toda España están dando pasos firmes hacia una movilidad más limpia y responsable. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la calidad del aire, pero también en una fuente de dudas para quienes no saben si su coche puede entrar o no. Y ahora, uno de los municipios más importantes del sur de Madrid se ha sumado a esta tendencia, pero con una normativa que ya está generando polémica. Conozcamos ahora cuál es ese municipio donde te pueden multar si tienes un coche con etiqueta B y C.

A diferencia de otras ciudades donde las restricciones aún están en fase informativa o de implantación, las multas en este municipio que no es otro que el de Getafe ya son una realidad. Esto significa que, si se entra sin cumplir con las condiciones, nos pueden multar con hasta 200 euros. Y lo peor: muchos conductores con vehículos aparentemente “permitidos”, como los de etiqueta B o C, pueden llevarse una sorpresa si no están bien informados. El cambio afecta tanto a residentes como a personas que trabajan, hacen gestiones o simplemente atraviesan Getafe con su coche. La normativa, además, no es estática: irá endureciéndose progresivamente hasta 2027, cuando el acceso estará aún más restringido para los vehículos que hoy sí pueden circular. Por eso, conviene conocer a fondo cómo funciona esta nueva ZBE, qué calles están afectadas y qué excepciones se contemplan para evitar sanciones innecesarias.

Getafe te puede multar si tienes un coche con etiqueta B y C

El pasado 27 de enero, Getafe activó oficialmente su Zona de Bajas Emisiones, tras su aprobación en el Pleno del 23 de diciembre de 2024. El objetivo es claro: reducir los niveles de contaminación y cumplir con los compromisos europeos en materia de sostenibilidad ambiental. Para lograrlo, se ha delimitado un perímetro de algo más de un kilómetro cuadrado que afecta a los barrios de Centro y San Isidro, aunque las calles limítrofes como la avenida Juan de la Cierva, calle Ilustración o el Paseo de la Estación no están incluidas como tal.

Dentro de esa zona restringida sólo pueden circular libremente los vehículos con distintivo ECO o Cero emisiones. Los coches con etiqueta C pueden entrar, de momento, pero están sujetos a condiciones y limitaciones futuras. En cuanto a los vehículos con etiqueta B, únicamente se les permite el acceso si se dirigen a un aparcamiento autorizado. Y los que no tengan etiqueta ambiental (los más antiguos y contaminantes) tienen directamente prohibida la entrada, salvo que estén empadronados en la zona.

Cámaras, multas y un control automatizado

Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, el Ayuntamiento de Getafe ha instalado 120 cámaras que controlan de forma automática la entrada y salida de vehículos en la ZBE. Las matrículas quedan registradas y contrastadas en tiempo real, lo que permite imponer multas de manera eficiente. La sanción por incumplir las restricciones asciende a 200 euros, con un incremento del 30% en caso de reincidencia.

Esto convierte a Getafe en uno de los primeros municipios madrileños, fuera de la capital, en imponer un régimen de multas ya operativo. Además, la regulación será progresiva: en 2025 se permitirá el acceso a coches con etiqueta C y a los B sólo si acceden a aparcamientos. En 2026, los vehículos con etiqueta B ya no podrán entrar ni siquiera a los parkings, y los C solo lo harán si se dirigen a uno. A partir de 2027, solo los vehículos ECO y Cero podrán acceder si no son residentes.

Qué vehículos pueden entrar sin problema (y cuáles no)

Para evitar confusiones, es importante tener claro qué vehículos pueden circular por la ZBE de Getafe sin riesgo de sanción. Los coches con etiqueta ECO o Cero emisiones tienen acceso permitido sin restricciones, sean o no residentes. También están exentos de limitaciones los vehículos empadronados en la zona, incluidos aquellos con etiqueta B o sin distintivo, siempre que estén dados de alta en el padrón y el IVTM de Getafe.

Además, hay excepciones contempladas por el Ayuntamiento para casos concretos. Se permite solicitar permisos temporales o puntuales por motivos de urgencia, atención sanitaria, asistencia a dependientes, reparto de mercancías, asistencia técnica, trabajos en hoteles o talleres, entre otros. La petición debe hacerse a través de la web oficial zbe.getafe.es, donde se pueden consultar los requisitos y documentos necesarios.

Además, también los coches de empresas de mudanza o construcción pueden solicitar permisos puntuales. También los vehículos de uso compartido, de renting, de sustitución o los históricos pueden estar exentos en función de la situación.

Asimismo, para fomentar el acceso sin vulnerar la norma, Getafe ha habilitado 500 nuevas plazas de aparcamiento disuasorio a solo 100 metros de la zona restringida, en los terrenos del futuro barrio de La Aviación. De este modo, quienes no puedan circular por la ZBE pueden estacionar su coche cerca y caminar o usar transporte público para acceder al centro.

Por último, entre los vehículos que nunca tendrán restricciones, se encuentran las bicicletas, los VMP (vehículos de movilidad personal), vehículos municipales, de emergencias, de servicios funerarios o con matrículas extranjeras o diplomáticas. También se incluyen aquellos que presten servicios en la vía pública o hayan sido contratados por el Ayuntamiento.