La AEMET anuncia un giro drástico en el tiempo pero avisa: lo peor está por llegar

Lo peor está por llegar, la AEMET anuncia un giro drástico en el tiempo y lanza un serio aviso. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una advertencia para saber qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor, de la mano de una serie de detalles que han empezado a materializar en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves para todos.

Empezamos una semana que se ha caracterizado por una serie de fenómenos que serán los que marcarán unos tiempos de relativa inestabilidad. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que nos traerá novedades destacadas y hasta el momento quizás no habíamos tenido en cuenta. Es hora de ver qué dicen estos expertos en el tiempo, este giro drástico del tiempo tiene fecha. Si tienes planes esta semana, no lo dudes, ha llegado el momento de empezar a organizar estos días, gracias a una previsión del tiempo de la AEMET que seguro que no será como esperabas.

Lo peor está por llegar

Hemos vivido unos días plagados de actividad que se han acabado convirtiendo en una dura realidad. Quizás debemos tener en cuenta lo que hemos vivido y lo que nos está esperando en unos días en los que el mal tiempo puede ser la peor de las pesadillas posibles.

Los expertos de la AEMET parece que tienen muy claro lo que nos puede estar esperando, con una serie de detalles que serán los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que la primavera es la que marca la diferencia.

Es hora de dejar salir una serie de conceptos que pueden ser los que marcarán la diferencia. Tenemos que estar pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán unos días de pleno retorno a la normalidad. Esta semana tendremos que sacar el paraguas en algún momento.

Parece que lo peor de este tren de borrascas que hemos tenido con nosotros, seguirá siendo una constante que hasta el momento no habíamos ni tenido en cuenta. Es hora de dejar algunos elementos entre manos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estas jornadas.

Un giro drástico en el tiempo llega a España

España se prepara para empezar y terminar la semana de forma muy distinta. Estamos viviendo una de las primaveras más extrañas que existen, en especial si tenemos en cuenta, todo lo que nos está esperando en unos días de relativa inestabilidad en todo el país.

La situación irá cambiando por momentos y tal y como advierten los expertos de la AEMET: «Con creciente incertidumbre está previsto que la baja fría situada al noroeste de Canarias se extienda hacia el oeste peninsular. Con esto se espera cielos nubosos o muy nubosos en la Península y Baleares con chubascos débiles o moderados. Es probable que localmente sean fuertes con tormenta y granizo menudo. En Baleares es poco probable que se produzcan precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones generalizadas débiles o moderadas. No se descarta que sean localmente fuertes en las de mayor relieve durante madrugada. Es probable que la entrada de polvo del día anterior se extienda al resto de la Península y Baleares».

A medida que se acerque el ecuador o el final de semana tendremos más posibilidades de que llegue este esperado cambio en el tiempo que quizás no esperaríamos. Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en la Península, de forma más acusada en la mitad sur, y sin cambios en Baleares y Canarias. Temperaturas mínimas sin cambios significativos. Heladas débiles en los Pirineos. Vientos flojos o moderados de componente este en la Península y Baleares. Se esperan intervalos de fuerte en el Mar de Alborán y Estrecho con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral andaluz oriental y del Estrecho. No se descartan también en puntos del interior. En litorales de Galicia y del Cantábrico viento del este o noreste, moderados en general tendiendo a disminuir en el litoral de Pontevedra. Es probable que sea fuerte en zonas expuestas del litoral de A Coruña. En Canarias vientos flojos o moderados de componente oeste».

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia en estos días de primavera. Aprovechar el Sol, es algo que debemos hacer lo máximo posible, como también esperar lo inesperado de la mano de unas tormentas que casi que pueden llegar en cualquier momento.