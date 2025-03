El Gobierno miente: el pacto con Junts permite imponer a los inmigrantes el «deber» de saber catalán

El Gobierno ha entrado en la polémica por la exigencia de Junts a los inmigrantes de acreditar un nivel mínimo de catalán para obtener el permiso de residencia. Varios ministros han salido a negar que ese requisito forme parte del pacto entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont, que delega a la Generalitat de Cataluña las competencias sobre inmigración. Se trata de una verdad a medias. Porque aunque el articulado de la proposición de ley orgánica no recoge esa exigencia, la exposición de motivos es lo suficientemente ambigua para que tenga cabida en un posterior desarrollo de la norma.

Esa exposición contiene un párrafo revelador del alcance de la cesión a Junts. El Gobierno aceptó incluir que Cataluña se arrogue la implantación de un «modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros» para los inmigrantes.

Ese «marco de derechos y deberes», explicita la ley, «debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad».

Así, Cataluña podrá imponer a los recién llegados «un nuevo contrato social» que «debe servir para protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades, así como para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura».

En otro momento, el texto de la ley da sustento a las pretensiones de Junts. Así, se expone que «el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y si nos fijamos en el lugar de nacimiento, este porcentaje se eleva hasta el 25,1%», en alusión a los españoles llegados a Cataluña desde otras regiones.

Ello provoca un «impacto» para la «lengua catalana», señala el texto, avisando que «la Ley Orgánica del Estatuto de Cataluña declara que es su lengua propia».

«Sin catalán no hay papeles»

Todas esas alusiones dan pie a la reclamación de Junts, que insiste en que el catalán tendrá que ser «un requisito para los diferentes permisos».

Así, uno de los objetivos del partido separatista es que se establezca un sistema de concesión de permisos de residencia basado en la máxima de que «si no hay catalán, no se van a dar los papeles». Alegan que «si no conoces la lengua del territorio donde quieres integrarte, no hay integración plena».

El Gobierno intenta ahora desligarse de esa reclamación de Junts. El ministro Félix Bolaños ha señalado que el acuerdo no contiene «ninguna referencia a ningún requisito». «Es un debate inexistente con el simple hecho de leer la proposición de ley», ha rechazado el titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha coincidido en que «la lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país o para prohibirle la entrada».

El propio Carles Puigdemont ya avisó esta semana, al valorar la ley pactada con el PSOE, que la política de inmigración debe proteger la «identidad nacional basada en la lengua y la cultura».

«Hay que defender el derecho a vivir plenamente en catalán en Cataluña» y «el requisito de saber catalán es imprescindible para demostrar que te has arraigado a Cataluña», advirtió el líder separatista. Puigdemont explicó que «si la Administración tiene que hacer un informe de arraigo para renovar una residencia o para adquirir la ciudadanía y no hay un elemento indispensable, que es el conocimiento lingüístico, no puede haber informe favorable».

Para Junts, el acuerdo supone asumir «una competencia que sólo ejercen los Estados». Y por ello están dispuestos a llegar hasta el final.

«Sabemos que sin inmigración no hay progreso en muchos ámbitos, pero también que sin integración no hay nación», destacó Puigdemont, quien aseguró también que Cataluña contará así con las herramientas necesarias para avanzar en «el futuro de su identidad nacional».

Una «identidad nacional» que para Junts, inevitablemente, pasa por que los inmigrantes tengan que aprender el catalán.