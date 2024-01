El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Ruben Wagensberg, el diputado de ERC en el Parlament de Cataluña investigado por terrorismo en la causa del Tsunami que se ha fugado a Suiza para evitar que tener que responder ante la justicia. «Imaginamos la angustia de verse en un proceso judicial», ha afirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

«Lo entiendo perfectamente. Claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y por tanto somos perfectamente conscientes de las vivencias personales que tienen cada uno de los que se ven incurso en un proceso judicial», ha sostenido Montero al ser preguntada sobre la marcha del diputado de ERC a Suiza.

La también vicesecretaria general del PSOE ha aprovechado este asunto para defender la Ley de Amnistía, que podría blindar a aquellos separatistas investigados por terrorismo como es el caso de Ruben Wagensberg. «La calificación de los hechos es una cuestión que no le corresponde al Gobierno, pero todos tenemos una conciencia clara de lo que es o lo que no es terrorismo o lo que es o no lo es o no es la alta traición. Y creo que con esa cuestión es con la que tenemos y estas personas tienen que vivir con la esperanza de que finalmente la verdad se abrirá camino y por tanto ellos defenderán lo que crean que es conveniente para su defensa», ha apuntado.

«Pero por supuesto, el Gobierno seguirá trabajando, como digo en términos políticos, en algo que nunca tenía que haber salido de la esfera política», ha apostillado María Jesús Montero este miércoles en una entrevista a Rac1 en relación a la Ley de Amnistía, que fue rechazada este martes en el Congreso debido al rechazo de Junts y a pesar de que el PSOE votó en contra de una norma que hace meses negaba.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha aprovechado para instar a «pasar página» de los altercados que los separatistas realizaron en 2019 tras la sentencia del procés del Tribunal Supremo. «Desde el primer día el presidente Sánchez le ha parecido fundamental y muy importante ser capaces de avanzar en relación con la convivencia de Cataluña. Pasar página respecto a unos hechos que ojalá nunca se hubieran producido y que evidentemente lo tenemos todo en nuestra memoria colectiva y algunos lo están viviendo en su propia situación personal», ha indicado.

«Y justo se trataba de esto, no de ser capaces entre todos, de seguir avanzando en esa normalidad democrática y tener instrumentos que nos permitan un mejor entendimiento. Pero sí que entendemos las situaciones personales que se pueden vivir al amparo de esta circunstancia», ha zanjado Montero en torno a esta cuestión.

«Tengo pánico»

Ruben Wagensberg ha afirmado que se ha fugado a Suiza porque tiene «miedo» de sufrir una «detención arbitraria» y que le da «pánico a volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación». Niega que se haya «exiliado» y asegura que se fue a Suiza durante las vacaciones de Navidad para preparar su defensa jurídica ante una causa «que está enloqueciendo a marchas forzadas después de cuatro años totalmente dormida».

«Me da pánico volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación. No debería tener este pánico porque una instrucción debe tener unas garantías y ahora mismo no las vemos. Quiero regresar a Cataluña, no quiero estar donde estoy», ha destacado el diputado de ERC en el Parlament este miércoles en una entrevista a Rac1.

Wagensberg sostiene que pidió la baja médica por los problemas de salud mental que le ha generado estar incluido en la causa del Tsunami. «Mi objetivo es encontrar tiempo de descanso y evasión. Te sientes muy pequeño ante todo esto, sientes un abismo enorme y te sientes en una situación de fuera de control total, que tu situación no depende de lo que puedas hacer o dejar de hacer», ha apostillado.

El diputado de ERC en el Parlament lamenta que no se aprobara este martes la Ley de Amnistía en el Congreso por el rechazo de Junts. «El Estado está haciendo uso del delito de terrorismo para deslegitimar movimientos pacíficos, sociales y a disidentes políticos», ha esgrimido, al tiempo que ha señalado que la causa judicial en la que está incluido «responde a una estrategia política».