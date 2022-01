El pasado 20 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso fue de las primeras voces dentro del PP en trasladar su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco, que acababa de convocar elecciones. «Cuenta conmigo», le dijo públicamente. Se preveía un constante ir y venir de la presidenta madrileña a Castilla y León para arropar al candidato, pero, finalmente, Génova ha limitado su participación en campaña a un único acto, el próximo 4 de febrero, en Burgos. Ello, pese a que el propio Mañueco, consciente de que contar con ella es un valor seguro, había trasladado su deseo de compartir varios mítines a lo largo de las próximas dos semanas. Según ha podido saber OKDIARIO, Ayuso -que desde el principio trasladó su total disposición para la campaña- piensa añadir al acto de Burgos otro más informal en Segovia, espontáneo y fuera de programa que, sin duda alguna, concentrará toda la atención mediática.

El presidente de Castilla y León se mira en Ayuso y resulta inevitable ver paralelismos entre estas elecciones y las del 4-M. Tras los comicios está, en ambos casos, la maniobra de Ciudadanos para derribar los gobiernos del PP. Como en Madrid, las encuestas anticipan un escenario claramente favorable a Mañueco, que sólo necesitaría de la abstención de Vox para gobernar. Y la estrategia de campaña, de claro perfil nacional, confrontando directamente con las políticas de Pedro Sánchez, se mimetiza sin reparos.

Desde que anunció las urnas, el dirigente castellanoleonés no ha escatimado además en piropos hacia su colega madrileña: «Me dicen que me estoy ayusizando y eso es un halago», dijo a principios de mes en un desayuno informativo en el que ejerció de presentador de la presidenta de Madrid. La ensalzó, ni más ni menos, como «modelo de éxito del Partido Popular».

«Efecto PP»

La mínima presencia de Ayuso no deja de resultar llamativa cuando Génova y Sol viven una tregua pública en su pulso por el PP de Madrid. Aunque la pugna persista, el 13-F sí ha forzado una tensa calma para no dañar las expectativas electorales. Sol asume ya que el congreso no se celebrará hasta junio y en Génova se habla de una lista de unidad que, inevitablemente, estará presidida por Ayuso.

Hoy por hoy, su popularidad sigue siendo innegable, en Madrid o en Castilla y León. Y el equipo de Mañueco lo sabe. Querían contar con todos los barones en campaña, pero también que su presencia tuviese un valor especial. Finalmente, en cambio, no tendrá más protagonismo que Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Fernando López Miras. Cada uno, con un único mitin mientras dirigentes nacionales, como los vicesecretarios Ana Beltrán o Antonio González Terol, sí se dejarán caer en más ocasiones.

Génova asume que estas elecciones «no son unas elecciones autonómicas más». «Son las elecciones autonómicas». Medirán el empuje de Pablo Casado y su proyecto como alternativa al socialcomunismo. Por ello, si fue Ayuso quien se llevó el foco del 4-M, Castilla y León es la oportunidad para apuntalar el liderazgo nacional y diluir otros protagonismos. «El efecto Ayuso, el efecto Mañueco, es el efecto PP», es el mensaje que trasladan desde hace semanas y que bien resume el objetivo de confirmar la proyección de Casado. Tras Castilla y León las siguientes elecciones, previsiblemente antes del verano, serán en Andalucía, donde Juanma Moreno tiene también el viento a favor. Casado terminaría así el año con tres victorias autonómicas a sus espaldas. Inmejorable de cara a La Moncloa.

El presidente del PP se ha volcado en estas elecciones y ha programado una presencia constante en la comunidad. Estará en las nueve provincias. Este jueves, de hecho, ya se desplazó a La Bañeza (León) para arropar a Mañueco en un acto previo a la pegada de carteles y, según las previsiones, ambos volverán a coincidir en sendos actos el domingo 30 de enero en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila y el domingo 6 de febrero en Palencia. Además, estará en el gran acto de cierre de campaña que se celebrará el viernes 11 de febrero en la Feria de Valladolid y donde también está prevista la asistencia de todos los líderes autonómicos del partido.

En paralelo, y desde hace días, el líder popular ha programado distintos actos sectoriales para dar a conocer su propuesta y estar cerca de los vecinos. Y es que estas elecciones tienen para él, palentino, un fuerte componente emocional. Este jueves estuvo en el pueblo de su padre, Matadeón de los Oteros, y reivindicó desde una quesería la importancia de «sentirse orgulloso» de los orígenes. Hace unas semanas, recorrió con OKDIARIO las calles de su refugio particular, Las Navas del Marqués (Ávila).

Pegado a la calle, la estrategia es confrontar el proyecto del PP directamente con el de Pedro Sánchez, concentrar el voto del centroderecha e ignorar a Vox, partido que no mencionará durante los próximos días.