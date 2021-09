El pulso abierto entre Génova e Isabel Díaz Ayuso por la Presidencia del PP en Madrid ha estallado en el momento más inoportuno para la dirección de Pablo Casado, en plena organización de la convención nacional en la que se relanzará como alternativa a Pedro Sánchez. Por ello, la cúpula ‘popular’ quiere firmar la paz cuanto antes, como publica OKDIARIO, ofreciendo a Ayuso liderar el partido regional a cambio de excluir a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de las negociaciones. Los movimientos para rebajar la tensión con el entorno de la presidenta regional ya han comenzado y, según ha podido constatar este periódico, diputados en la Asamblea de Madrid han recibido llamadas de Génova para presionar a Ayuso para que se avenga a poner fin a la tensión.

Hasta ahora, ambas partes no han aflojado sus tiranteces en el discurso público. La pretensión de Ayuso de que el congreso regional se celebre cuanto antes ha chocado con el aviso de Génova de que «no toca». La dirección recuerda que fue la propia Junta Directiva la que marcó el calendario y que, según ese calendario, los congresos uniprovinciales no se celebrarán hasta el primer semestre de 2022. Y es que el «ahora no toca» se ha convertido en el principal mensaje desde el entorno de Pablo Casado, revuelto desde que la pasada semana Ayuso oficializó su candidatura. Un mensaje que choca con el de la Puerta del Sol, donde insisten en resolver cuanto antes el liderazgo autonómico. En el entorno de Ayuso recelan especialmente de que se les trate de marcar los tiempos y la estrategia, y consideran que el aval de la presidenta -con su popularidad y resultado el 4M- está fuera de duda.

En Génova no han ocultado el malestar por el pulso con Ayuso que, recuerdan, mantiene una magnífica relación con Pablo Casado. Pero más que dirigir sus reproches a la presidenta autonómica apuntan directamente a su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, a quien le atribuyen la decisión de lanzar el órdago en el momento más inoportuno. Durante meses, la dirección de Casado ha tratado precisamente de evitar que las disputas territoriales pudiesen torpedear sus objetivos electorales, apostando por listas de unidad. Una transición apacible, dinamitada ahora por la tensión con Madrid.

Desde la Comunidad rebaten a Génova y afirman que «sí toca» hablar del congreso. La intención de Ayuso es tener engrasado el partido para las urnas de las autonómicas y municipales de 2023 y señalan que los candidatos deben asentarse de cara a esos comicios, vitales para afianzar el poder territorial del partido.

En espera de acuerdo, el pulso público se mantiene y se traslada a la convención nacional. La presencia de la presidenta madrileña no está garantizada porque coincide con la gira por Estados Unidos que lleva preparando durante meses. Génova ha respondido convocando una mesa de presidentes autonómicos en Valencia. «Todos estarán presencialmente para luchar por que Casado sea presidente del Gobierno», avisó este lunes el secretario general, Teodoro García Egea, consciente de que la fotografía sin Ayuso es más que posible.