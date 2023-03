Génova 13 considera que la moción de censura, lejos de realzar la imagen de Vox, la está desgastando hasta tal punto que la formación conservadora perderá por el camino a un nada desdeñable puñado de votantes. Una elección de candidato desconcertante, diferencias en fondo y forma con Tamames, las discrepancias entre el histórico político y algunos mensajes del partido de Abascal o la filtración del discurso son algunas de las controversias que rodean la moción de censura desde el primer día. Así lo indican los datos que manejan en la sede central del Partido Popular.

Vox nació como una reacción de votantes y militantes del Partido Popular descontentos con la deriva de la formación durante la crisis catalana con Rajoy al frente del Gobierno. Desde entonces, el trasvase de votantes del PP que decidieron apostar por el partido de Abascal no dejó de crecer. Hasta ahora. Según la última encuesta de Data10 para OKDIARIO, al PP le votarían hoy 380.326 españoles que eligieron a Vox. Especialmente llamativa es la capacidad de penetración que el PP de Feijóo tiene en los votantes de Abascal, pues, por primera vez, son más los que vuelven de Vox al PP que los que se marchan del PP a Vox (368.434).

Esta fortaleza se traslada también a la fidelidad de sus votantes. El PP ha destronado a Vox como el partido con simpatizantes más leales. Así, según el sondeo citado, el 74,8% de los que eligieron la papeleta del PP en 2019 volverán a hacerlo este año, cuando se convoquen las elecciones generales.

La colección de tropiezos de Vox con la moción de censura es la que permite a Génova estar convencida de que el Partido Popular puede salir reforzado de la misma. El entorno del PP reconoce que coincide con Vox en el diagnóstico sobre la situación actual de España, pero no comparte la reforma que plantean los de Abascal: «Nosotros defendemos un proyecto basado en la moderación y nos da la sensación de que el objetivo real de Vox no es el de cambiar al Gobierno», reconocen fuentes populares.

El entono de Feijóo afirma ser conocedor de que no son pocas las voces dentro de Vox que comienzan a cuestionar la utilidad de la moción de censura. Para un sector de los afines, no hacían falta tantas alforjas viendo dónde ha desembocado el camino: en una moción de censura que todo el mundo sabe cómo terminará antes de que empiece. Y, para más inri, sin ninguna expectación por el qué dirá Tamames. El contenido del discurso es de dominio público desde la noche de este pasado miércoles, cuando se conoció que había sido filtrado.

La abstención del Partido Popular

«Con los números en la mano, la moción no puede salir adelante de ninguna manera. Pero, con los números en la mano, es posible ganar las elecciones», defienden desde Génova. El PP ha confirmado que no se replantea cambiar la postura de su voto en la moción de censura que arrancará el próximo martes en el Congreso de los Diputados. «Hay motivos de sobra para censurar a Sánchez, pero los números no salen», defienden los populares. El partido de Feijóo tiene claro que, si llega a Moncloa, lo hará por el centro. Por ello, consideran que no hay mejor voto que la abstención en la votación del próximo miércoles. De este modo, no se suben al barco de Abascal ni tampoco lo hacen, por descontado, al de Sánchez.