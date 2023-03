Cuando Tamames señalaba a los empresarios como hace Podemos: «Oligarcas que obstaculizan la democracia»

Ramón Tamames publicó un libro en el que señalaba con fotografías de gran formato a los empresarios más importantes del momento en plena Transición, al más puro estilo de Podemos. El catedrático de Economía impulsado por Vox para una moción de censura contra Pedro Sánchez firmó la obra La oligarquía financiera en España (Editorial Planeta) que define con precisión cada una de las familias españolas con poder. Este jueves el histórico pensador ha compartido una rueda de prensa con Santiago Abascal en la Cámara Baja en la que el líder de Vox ha indicado: «Creemos que el profesor Tamames es una figura pública independiente y de reconocido prestigio que puede representar a todos esos compatriotas que exigen un cambio de rumbo y a los que nos podemos abrazar por encima de diferencias ideológicas o políticas».

En su libro, el profesor ponía expresamente en la picota a los grandes empresarios. «De la fuerte concentración existente en nuestro sistema financiero se derivan serias consecuencias políticas (dominio económico y social de una sola clase) y económica, que obstaculizan el establecimiento de una democracia política y económica como base para un desarrollo socioeconómico selectivo y verdaderamente equilibrado a largo plazo», expuso en el citado título.

Tamames sostenía que «para superar la actual situación, no existe más que un medio: retirar el control financiero de la economía de las manos privadas que hoy lo detentan. Ello habría que traducirse, naturalmente, en la completa nacionalización del crédito, o entras palabras, en la nacionalización de la banca». Posteriormente, aclara que no aboga por «una nacionalización o socialización que hubiera de llevarse a cabo, sin más, por un Estado capitalista autoritario». Lamentaba que, hasta ese momento, sólo se había aprobado una ley de incompatibilidades por la que presidentes, consejeros y altos cargos de consejos de administración, en aras de evitar la concentración financiera, no podían desempeñar cargos análogos en otros bancos.

En este libro descatalogado, que OKDIARIO ha rescatado en una castiza librería a escasos metros de la Puerta del Sol, Tamames incorpora finos análisis de los empresarios del momento. De uno, se dice que «logró hacer fortuna en las Américas y a la vuelta de Cuba desarrolló un vasto imperio al que se critica los bajos salarios de sus centros comerciales –una gran mayoría, mujeres jóvenes en edad prematrimonial y una situación laboral muy poco progresiva–». De otro, afea: «Está considerado como muy a la derecha del espectro político. Fue sancionado por evasión de capitales. Ha estado varias veces bajo rumores de posible bancarrota por su espectacular expansión en los últimos años del franquismo». Así hasta 17 hombres y una mujer, incluyendo varios marqueses y condes.

Algunos de los empresarios señalados.

Al más puro estilo del Tramabus que lanzó Pablo Iglesias, Tamames no se ahorraba en críticas en un tiempo donde aún estaba reciente la censura. El economista se queja igualmente de que uno de sus libros anteriores fue hecho trizas por el Estado por plasmar que no creía que «en el futuro sean aceptables fórmulas aprobadas en momento de autocracia». Un término que décadas después volverá a utilizar, en este caso, en el salón de Plenos del Congreso de los Diputados para tratar de quitar el sitio a Pedro Sánchez.

En el libro en cuestión ya avisaba a los que le acusan de cambiar de chaqueta: «Personalmente –y que se me perdone lo que haya de inmodestia en mis palabras– creo que se me podrá criticar por muchas cosas. Pero, ciertamente, no por saltos ideológicos frente a la realidad española. Desde mis inicios como economista creo haber mantenido una actitud crítica».

A lo largo de las 263 páginas, el profesor y político retrata a los diferentes sectores: constructoras, bancos, metalúrgicas, financieras, inmobiliarias, cementeras, químicas, eléctricas, automóviles y minas. Algunos empresarios aparecen con fotografía y en otros casos únicamente se enumera sus cargos. Incluye una lista de 300 nombres y sus diferentes cargos en empresas.

En una guerra abierta a estos «oligarcas», Tamames les acusa de maltratar los ecosistemas. «Me atraen temas como la conservación de la vida en un planeta cada vez más expoliado por todos, pero de forma especialmente acusada por el capitalismo de las multinacionales y por las oligarquías de cada país».