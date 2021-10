El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha proclamado este sábado que lo que más teme el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «la unión de todos los españoles en torno al PP».

Así lo ha manifestado en la penúltima jornada de la Convención Nacional de la formación que se celebra este sábado en Valencia, donde ha esbozado el plan del líder del PP, Pablo Casado: «Unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para ofrecer un proyecto de vida a los españoles».

García Egea ha recordado los tiempos difíciles que atrevesó el partido tras «la moción de censura más injusta que se recuerda», cuando Mariano Rajoy fue desalojado del Palacio de la Moncloa, momento en el que era fundametal «reorganizarse para reconstruir el partido».

Una tarea que, ha asegurado, «no ha sido fácil» pero en la que «Pablo Casado ha sabido seguir la estrategia adecuada» porque «los grandes líderes saben ver la luz detrás de la nubes».

«Los tiempos mejores no llegan, se conquistan», ha señalado el secretario general del PP que ha ensalzado las victorias de Juanma Moreno en Andalucía, de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y de Isabel Díaz Ayuso en Madrid el pasado 4 de mayo.

«Aquella noche en la que Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado salieron al balcón de Génova se demostró que lo que más teme Sánchez es la unión de todos los españoles en torno al PP», ha esgrimido García Egea, momento después de que Díaz Ayuso recibiera una gran ovación del auditorio al recordar su victoria electoral.

El secretario general del partido ha apelado a la unidad de todos los afiliados, a los que ha pedido recordar por qué un día se afiliaron al PP y mantenerse fiel a esos principios.

«Somos una institución en España, no somos un partido cualquiera sino el más importante de nuestro país y uno de los más importantes de Europa. Nuestro partido no es sólo un administrador, no hemos venido sólo a hacer una buena gestión, el PP se basa en sus valores más profundos, esos que han llevado a millones de personas a votarnos», ha afirmado.

García Egea ha subrayado la importancia de «volver a los prinicpios fundacionales de nuestro partido, porque esos principios no cambian y hay que cuidarlos y mantenerlos».