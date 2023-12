El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó en diciembre de 2020 que en tres años «veremos el fin de la Monarquía». El diputado que prometió dejar el Parlamento español como tarde en 2017 vuelve a fallar a la hora de hablar del futuro. A las puertas de 2024 se puede constar que la Corona encarnada en Felipe VI sigue ostentando la Jefatura del Estado.

Rufián, en relación con polémicas protagonizadas por Juan Carlos I, sentenció: «Soy optimista. Yo creo que veremos el fin de la Monarquía. Tarde o temprano. Creo que no va de Juan Carlos, sino que Felipe y otros miembros de la Casa Real, como decía Corinna que les conoce bien, sabían lo que pasaba. Es más una empresa que una familia. Estoy absolutamente convencido de que si hace tres años nos dicen que estaría pasando todo esto, de aquí a tres años estaremos en otra situación». Tras esas palabras, los medios publicaron titulares como «Rufián se crece y da por acabado el reinado de Felipe VI dentro de tres años». Apuntaba a la llegada de una tercera república en estas fechas, pero esto no ha llegado en el plazo prometido. Por el contrario, la princesa Leonor ha jurado la Constitución de cara a su futuro como Reina.

Para Gabriel Rufián, «esto no va de ser republicano o monárquico». Sostenía que «hay mucho monárquico decente al que le duele lo que está pasando» y, por tanto, se abre la puerta a acabar con la Monarquía borbónica. «Si tú quieres a tú país, quieres que las instituciones sean lo más limpias posibles y tener a un tipo fugado chirría cuanto menos», trasladó. Del mismo modo, criticaba que el CIS dejase de preguntar sobre la Casa Real: «Si no preguntas sobre algo, es porque no quieres saber la respuesta». «El problema es que Juan Carlos ha cobrado durante 40 años de un salario público, que ha utilizado su nombre para hacer negocios con saudíes y que se ha aprovechado del pueblo español», zanjó.

Preguntado en La Sexta sobre las comparaciones entre Juan Carlos I y Jordi Pujol, el portavoz de Esquerra Republicana opinó que «ojalá Pujol dé alguna vez explicaciones ante el juez, es lo peor que le ha pasado a Cataluña junto con Ciudadanos, aunque al menos a Pujol le votaban».

Desplantes de Gabriel Rufián

ERC persiste en su histórica estrategia de tratar de debilitar a la Corona y actualmente sigue sin acudir a las reuniones con el Rey Felipe en las rondas de contactos con los grupos parlamentarios. ERC dejó plantado en noviembre al Monarca en el Palacio de la Zarzuela cuando éste quería saber si Gabriel Rufián podía o no apoyar a un candidato a la presidencia del Gobierno.

Los desplantes a Felipe VI vienen de lejos. Ya en 2016, tanto ERC como Bildu descartaron reunirse con el Rey en las rondas de consultas de Zarzuela tras las elecciones generales de diciembre de 2015 y las de junio de 2016. En 2019 porque este último «no quiso recibir» a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y realizó un discurso el 3 de octubre de 2017, dos días después del 1-O, que no les gustó. En cambio, sí entró en la ronda de contactos la presidenta de Junts y entonces portavoz parlamentaria, Laura Borrás.

Como telón de fondo está el discurso del Rey Felipe VI en Nochebuena de este domingo. En los últimos años, Gabriel Rufián ha tratado de acaparar los focos y los minutos de televisión compartiendo memes en sus redes sociales.

Por otra parte, Rufián ha recordado a Pedro Sánchez cuál es el precio de la investidura. Dirigiéndose directamente al líder del PSOE, enumeró las exigencias de su partido a cambio de siete votos para que Sánchez se mantenga en La Moncloa. «Tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana», espetó el separatista en la tribuna. «No es que no tengamos fe, es que tenemos memoria, y sabemos perfectamente que la diferencia entre que usted escuche a Page o a Zapatero depende de la fuerza que tengamos para obligarle a escuchar al segundo y no al primero», agregó.