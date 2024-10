Frontex avisa a Sánchez que la ruta canaria será la favorita de los ilegales que quieren entrar en Europa

Canarias está registrando este 2024 un número «excepcionalmente alto» de llegadas de pateras con inmigrantes ilegales. Es el aviso que da Frontex tras analizar los datos entre enero y septiembre, con más de 30.600 llegadas. El doble que en 2023, año de récord absoluto. El organismo europeo de control de fronteras anticipa en su informe sobre el Análisis de Riesgos Estratégicos de 2024 que la situación no va a mejorar en el futuro: la vía de Canarias se va a convertir en prioritaria para la inmigración ilegal.

En dicho documento, Frontex explica que la evolución del fenómeno migratorio es especialmente preocupante en la ruta del Oeste de África, que va rumbo a ser «la más usada por la inmigración en próximos años». Sólo cerca de la que hoy representa el Mediterráneo Central, la llamada vía Lampedusa, que está en claro retroceso con un 64% menos de llegadas.

De momento, Canarias es la tercera vía de entrada en la UE desde África, siendo la segunda en términos marítimos. El retroceso del Mediterráneo coincide con el aumento de la costa africana rumbo a Canarias. Las cifras de España se redondean con la llamada vía occidental del Mediterráneo, la inmigración que llega a la Península cruzando el Estrecho de Gibraltar. Se mantiene estable (con un retroceso de un 1%) y suma 11.438, lo que eleva el cómputo total de inmigrantes que han accedido a España -según Frontex- de 42.099.

Gráfico del Frontex sobre la evolución de las rutas ilegales para entrar en la UE.

Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo ha acusado este pasado jueves al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de impedir que aviones de la agencia europea Frontex sobrevuelen Canarias para combatir la inmigración irregular. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Bruselas tras reunirse con sus compañeros del Partido Popular Europeo (PPE), entre los que hay primeros ministros, y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de su misma familia europea.

«No se activa a Frontex»

Feijóo, que la semana pasada visitó la sede de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) en Polonia, ha revelado que allí pudo comprobar que los aviones de este organismo sí sobrevuelan las costas de Andalucía, pero no las del archipiélago canario, que está sufriendo una crisis migratoria sin precedentes. «Los aviones de Frontex no están volando a Canarias, debe haber una explicación, pero el Gobierno se niega a darla», ha afirmado el líder del PP.

«España es el único país de Europa que no tiene política migratoria, no está luchando contra la inmigración irregular, no está activando la herramienta de Frontex, no tiene ningún acuerdo bilateral con países africanos para disminuir el éxodo de personas con las que trafican las mafias y España no deja volar a aviones Frontex en las Islas Canarias», ha declarado Feijóo.

Negativa a refuerzos

Por otra parte, en Frontex no entienden la cerrazón del Gobierno de Pedro Sánchez en no dejarse ayudar en Canarias. Esta misma semana, el director de la agencia europea de fronteras señaló a Moncloa por no haber solicitado un refuerzo de medios, pero según ha sabido OKDIARIO, la propuesta estuvo sobre la mesa a principios de verano: más de medio centenar de agentes extra para Canarias, expertos en detectar fraudes en peticiones de asilo y en agilizar burocracia para acometer devoluciones.

Con Canarias en cifras récord de inmigración ilegal, con islas como El Hierro sin refuerzos y en situación límite, y con el gobierno regional y la oposición acusando al Gobierno de inacción y pasotismo, Moncloa no ha dado luz verde a que Frontex refuerce con medios humanos el archipiélago.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales destinadas en Canarias a la lucha contra la inmigración ilegal, Frontex puso sobre la mesa el pasado mes de junio, durante un encuentro de comisarios y altos funcionarios celebrado precisamente en Canarias, un plan para agilizar las devoluciones desde los CIEs a sus países de origen.

Inmigrantes «bienvenidos»

El ex director de Frontex Fabrice Leggeri, eurodiputado de Patriots, ha reconocido este jueves, en un acto en Bruselas de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria de la Unión Europea, que en 2019 la comisaria europea, la sueca Ylva Johansson, del Partido de la Izquierda (VPK), le pidió «dar la bienvenida» a los inmigrantes ilegales. Entonces, ha explicado este jueves en el acto que la comisaria socialista de Interior de la Unión Europea le explicó cuando era jefe de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que «éste es el papel de los guardias fronterizos» en el acto Inmigración ilegal en las Islas Canarias: una amenaza para la frontera sur.

Entonces, le señaló, según ha recordado, que «tu trabajo es dar la bienvenida a los inmigrantes», ya que, según agregó entonces la comisara: «Europa es un continente que envejece». En este sentido, el ex jefe de Frontex ha reconocido que «así que hay una mentira. Hay una ideología y creo que eso es todo».

En este sentido, el eurodiputado francés ha criticado que «la prioridad debe ser evitar que estas personas arriesguen sus vidas en el Atlántico, imponiendo un verdadero control en los países de origen».